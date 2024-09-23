王子邱勝翊睽違11年再演舞台劇！「高中女友」挺孕肚現身支持

「王子」邱勝翊和曾之喬是多年好友，2017年兩人合作偶像劇《稍息立正我愛你》大談校園戀情，王子近來挑戰故事工廠經典作品《男言之隱》，在演藝圈有好人緣的他，竟有50幾名藝人力挺台北場，尤其曾之喬更是挺孕肚現身，讓王子感動不已。
曾之喬帶寶寶力挺好友！王子舞台劇吸引百名親友
2024年版的《男言之隱》不僅有嶄新的演員組合、
還有全新製作的旋轉舞台，台北場四場演出星光熠熠，其中可看見王子在演藝圈的好人緣，他提到台北場大概有50幾位藝人、加總逾10 0名的親朋好友來支持，尤其曾之喬挺著孕肚特地到場， 讓他最為感動。
王樂妍則邀請了伊正、陳謙文、楊雅筑等人，「
大家一致認同上半場很想揍我， 下半場我最後的分手戲讓他們很感動，謙文還跟著我一起哭了。」 百白邀來同公司的林辰唏，「演後還回家喝酒聊戲， 分享了很多劇場與影像表演方法的差異，也覺得《男言之隱》 這個舞台劇本很有電影感呢！」温貞菱則說，「 很多來看的朋友以為舞台是電動的，其實是由6名工作人員全手動推 台，每次轉到後面，看到他們正在辛苦賣力地轉動舞台都會很感動。 」
温貞菱拜拜求平安 王子獨白戲感動觀眾
首演當天，温貞菱與王子特別到慈祐宮拜拜求平安符，
温貞菱希望讓大家可以放在身上以及道具機關裡，祈求劇組平安。 兩人首度合作舞台劇，默契十足，壓軸的落淚獨白戲， 更是贏得滿堂彩，王子表示，「身邊朋友應該沒有人看過我哭， 這次讓大家看到我不同的一面。」
《男言之隱》演出口碑廣受好評，
梁修身導演以行動表達對兒子的支持，梁正群直說，「 家父沒和我說什麼，倒是看完馬上傳來一篇心得及圖片， 要身為小編的我貼上他的社群。看來他是喜歡的。」
值得一提的是，《男言之隱》第一版的女主角楊千霈特別來看首演，
導演黃致凱透露，她對這齣戲特別有感情，台詞到現在都還記得， 坐在台下看戲，心中卻一直默默的跟台上的演員對詞， 往事歷歷在目，看得她淚流滿面。
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2024年版的《男言之隱》不僅有嶄新的演員組合、
王樂妍則邀請了伊正、陳謙文、楊雅筑等人，「
温貞菱拜拜求平安 王子獨白戲感動觀眾
首演當天，温貞菱與王子特別到慈祐宮拜拜求平安符，
《男言之隱》演出口碑廣受好評，
值得一提的是，《男言之隱》第一版的女主角楊千霈特別來看首演，