投審會拍板　台積電增資美國美國亞利桑那廠75億美元

我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部投資審議會今（23）日召開第12次會議，核准台積電以75億美元（約新台幣2404億元）針對美國亞利桑那廠進行增資，將投入從事經營積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電路輔助設計業務。經濟部投資審議司表示，投審會今日召開第12次投資審議會議，核准及核備5件重大投資案。據過往紀錄，台積電自2020年迄今針對美國廠投資金額達240億美元（約新台幣7696億元），而此次是第4次增資計畫，相較於過去最大規模的增資計畫。投審司副司長呂貞慧說明，台積電說明整體規模沒有變動，這筆款項主要是用於營運需求；但並未透露是否是針對亞利桑那廠1期工程，還是2期工程。而在僑外投資部分，丹麥商沃旭能源以78億元增資沃旭東南大彰化控股股份有限公司，從事經營一般投資業。呂貞慧則表示，沃旭能源過去有透過母集團去支應風場開發，因此這筆款項是償還相關借款。對中國大陸投資的專案審查方面，共有2案。投審司表示，鴻海精密工業股份有限公司以2700萬美元間接增資鴻富錦精密電子（成都）有限公司，從事經營平板電腦及筆記型電腦的產銷業務。第2案為致伸科技股份有限公司提高持股比率，以4230萬3718美元間接受讓取得惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司22.99%股權，從事經營音響設備製造、銷售及可穿戴智慧設備製造和銷售等業務。