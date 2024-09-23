EXO CHEN亞巡公布第一站選台北！「不到3個月」再度來台灣會粉絲

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▲EXO主唱CHEN即將在台北舉辦專場演唱會。 （圖／SuperDome 超級圓頂）

▲EXO CHEN 7月時來台參加高雄啤酒節，對著歌迷甜蜜喊出「我愛你們」。（圖／讀者提供）

EXO主唱之一CHEN在7月時來台參加高雄啤酒音樂節，才過不到3個月，又傳出將要來台灣開專場演唱會的好消息，今（23）日主辦單位超級圓頂無預警發文，宣布CHEN要開啟首次亞洲巡迴FAN-CON，日期也跟著一併公開，第1場就選在台北舉辦，讓台灣的EXO-L們驚喜不已！超級圓頂以中、英、韓三種語言發出公告：「各位EXO-L久等了！信聽CHEN即將開啟首次亞洲巡迴FAN-CON和EXO-L們見面啦！大家準備好打開通往專屬於CHEN音樂世界的大門，一同享受音樂饗宴，留下珍貴的回憶了嗎！」4場演唱會由台北場打頭陣，日期分別為10月25日台北場、11月2日曼谷場、11月8日吉隆坡場、11月23日馬尼拉場，票價的部分則尚未公開。台北場將在位於臺北流行音樂中心南基地的Legacy TERA舉行，由於CHEN在7月時才剛參加於高雄舉辦的拼盤演唱會，消息一出讓部分粉絲哀號：「會不會太多演唱會，會沒錢啊！」、「我的錢包在哭」，不過也有許多粉絲已經開始期待主唱的專場演唱會，摩拳擦掌準備要搶票。7月的高雄啤酒節拼盤演唱會，是CHEN祕婚當爸後首度來台開唱，他在隊友XIUMIN後接著登場，台下粉絲揮舞著手燈熱情應援。在演唱歌曲《BEST LUCK》到一半時，他還突然請台下粉絲安靜，並和大家告白「我愛你們」，寵粉行為讓粉絲難忘。CHEN在2012年以團體EXO出道，2020年他驚喜宣布結婚、同年4月升格當爸，2022年他迎來第2個小孩，2023年補辦婚禮，EXO現役成員們包括正在當兵的KAI在內全員出席，獻上祝福、力挺好兄弟。