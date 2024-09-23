爆簽約中國經紀公司？吳慷仁直播回應了：順著感覺走

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▲吳慷仁和北京電影院連線，回應簽約中國經紀公司的問題。（圖／翻攝自微博）

影帝吳慷仁演什麼像什麼，精湛的演技讓他10多年來沒有經紀公司，沒有經紀人也能在戲劇、電影圈闖出名堂，但今（23）日卻傳出他簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，《NOWnews今日新聞》詢問本人一直都未得到回應，不過其實他早在2天前，為了宣傳甫在中國上映的電影《富都青年》，線上連線與影迷互動時就回答過這個問題。吳慷仁日前和中國電影院視訊連線與粉絲互動，被問到一題「現在有簽壹心娛樂這個公司嗎」，吳慷仁先是愣住，接著主持人為了緩頰，跟他說可以選擇性回答，在台灣面對媒體提問身經百戰的吳慷仁，怎麼可能敷衍了事，他想了想後真摯地說，「吳慷仁表示，雖然演員看上去光鮮亮麗，但其實大環境才是最重要的，例如演員需要化妝師，需要很棒的劇本，也需要導演，演員就像是機器人裡面的小齒輪，「我希望繼續扮演自己演員的身分和角度，把戲演好。」事實上，吳慷仁多年前就曾提及，他一直不認為自己是「偶像」、「明星」，即便是活在螢光幕裡面的演員，他也都只是把演員當成一種職業，與走在路上的你我沒有什麼不同。