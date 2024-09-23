沒讓召委藍白合危險了？藍白黨團三長會面　傅崐萁：會持續走下去

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國民黨立法院黨團三長，包括總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，今（23）日下午在天成飯店與民眾黨團三長見面。對於國民黨確定提8席召委，外界都在關注新會期藍白合作是否有變數。傅崐萁受訪時直言，大家有非常全面、良善的溝通，「會持續走下去！」立法院八大委員會25日即將進行委員會召委選舉，先前傳出，民眾黨有意禮讓一席召委給民眾黨，最終因為協調破局作罷，國民黨團今天也明確表態，會自提8席召委，外界都關注此舉是否會影響雙方合作默契。傅崐萁稍早受訪時提及，今天和民眾黨團餐會，「大家有非常完整、善意的溝通」，畢竟在野黨肩負所有人民託付，監督國家執政，尤其本會期是預算會期，人民納稅錢要用在哪些地方，尚未編足的預算也要推動，身為在野黨一定會全力以赴，為國民需求努力、讓國家未來往良善方向發展，以及如何節省公帑，包含能源政策等，「大家都有非常全面、良善的溝通，會持續走下去！國民黨跟民眾黨肩負所有民意，一定會好好監督政府」。林思銘受訪時則說，茶敘是做意見交換，兩黨針對本會期預算、人事案、優先法案進行充分溝通，大家目標一致，就是發揮在野最大力量緊密合作，就下會期通過的優先法案討論，像是財劃法、吹哨者保護法等優先法案。至於人事案、預算案也都會嚴審，未來會更緊密合作。針對召委選舉不禮讓白營一事？林思銘則說，透過上會期合作，藍白不會因為召委選舉產生任何不愉快，「氣氛非常融洽！」