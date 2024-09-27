房價加速器來襲　海線複製北屯模式「轉大人」

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▲北屯機捷特區因捷運與全球零售巨頭Costco好市多進駐，房價快速跳升；Costco也看好台中海線的人口紅利及消費需求，也計劃將在台中海線第三次展店。（圖/業者提供）

▲聯虹建設海線新案「聯虹鉑玥」規劃挑高8米、面寬22米的氣派法式韻味建築；圖為3D大廳示意圖。(圖/業者提供)

▲「聯虹鉑玥」全案以法式美學為主軸，借鑒國際五星級飯店的設施，讓客戶回家後能繼續沉浸在度假氛圍中；圖為夢幻星空泳池3D示意圖。（圖/業者提供）

全球零售巨頭美式賣場Costco看好海線的發展潛力，確定落腳海線，搭上捷運藍線獲行政院核定，兩大「房價加速器」為海線地區注入強勁的升值動能，作為大台中房價凹陷區的台中港新市鎮特區，正面臨轉大人的關鍵時刻，甚至有業者端出北屯機捷特區的房價軌跡，力勸消費者「能買快上車」！美式賣場Costco計劃在台中第三次展店。由於人口紅利和消費需求一直是量販店選址的主要考量，Costco的設點也象徵以龍井、清水、沙鹿、梧棲等地區為核心的「雙港副都心」即將成形。行政院已在日前核定台中捷運藍線的綜合規畫報告，這條全長約24.8公里的交通大動脈，西起台中港，沿途貫穿海線的臨港路、文化路、港埠路等重要幹道，並一路延伸至西屯、西區、東區、中區等台中市核心行政區，將海線地區與台中市中心緊密相連，補足了海線在地理位置上的弱勢。事實上，捷運與大型賣場作為房價的兩大加速器，曾在台中北屯機捷特區獲得驗證。北屯機捷特區開發初期乏人問津，2016年開盤價只有1字頭，然而在美式賣場好市多進駐、捷運綠線通車後，整體房市氛圍形同轉大人般，快速跳升，單價5字頭時至今日已是地板價。海線業者指出，三井Outlet一、二期的成功開發，不僅成為海線的重要商業中心，也帶動了當地經濟的蓬勃發展。除此之外，國際品牌蔦屋書店的入駐、亞果遊艇集團斥資10億元打造的台中港國際遊艇碼頭，以及統一集團百億元總部的確定落成，進一步鞏固了該區的房市基本面。台中港特定區正迎來前所未有的發展機遇，名列海線十大開發商的長虹建設，今年更率領子品牌聯虹建設開拓海線市場，新案「聯虹鉑玥」基地1727坪，位於四維東路、港新一路與港埠路三段，享有稀有的三面臨路，規劃樓高21層、24層的法式韻味建築，提供27至43坪的2至3房輕量級豪邸，總計511戶住家和10戶店面。為呼應2024年巴黎奧運年，「聯虹鉑玥」全案以法式美學為主軸，從建築外觀到室內設計，處處展現法式風情。此外，建商更借鑒國際五星級飯店的設施，引進22項頂級公設，包括SPA烤箱、蒸氣室、湯屋風呂，以及結合Lounge BAR的夢幻星空泳池，全方位體現法式慢活的生活體驗。「聯虹鉑玥」專案莊經理表示，隨著捷運藍線的建設和Costco的進駐，海線有望複製北屯機捷特區的成功經驗。尤其在當前台中市中心房價高漲的情況下，房價凹陷的台中港特定區，補漲空間極具潛力，購屋族應把握利多發酵前的上車機會。