momo品牌20年轉型目標曝！如何翻轉線上零售面貌？一窺王者的策略

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▲Momo全新亮相第三代LOGO。（圖／記者鄭妤安攝影）

本土電商龍頭momo富邦媒在迎接20週年之際，換上全新的LOGO與標語，展開品牌轉型工程，接下來的20年，momo將以何種姿態站穩龍頭地位，又將採取何種策略，翻轉線上零售產業的全新面貌？momo全新亮相的第三代LOGO，保留核心識別元素，以更加圓潤流暢的線條大展現代俐落的風格，在彩度呈現則使用桃紅色彩並添加紫色調，透過強烈與明亮的色彩運用為品牌注入活力，傳遞品牌與時俱進與多元的視覺形象，激發更多的靈感與創造力。全新品牌標語「momo更多更多」，表達對滿足所有消費者的渴望，也為向橫跨不同世代與族群的消費者致敬，同時盼消費者能在momo嶄新的「桃金世代」擁有解鎖更多新自我的機會。momo總經理谷元宏表示，momo從電視購物，轉型成電商領導品牌，希望透過接下來的轉型工程，能夠注入新能量。回顧2004年，富邦媒體科技以「後發品牌、先發精神」勇闖市場，在這20年的黃金歲月裡，為使消費者能有豐富多元的商品選擇，momo攜手數萬家的品牌與供應商，提供數百萬件優質商品，不僅讓營運創下千億里程碑，物流網絡的前瞻佈局更將momo推升至台灣電商物流霸主領導地位。現在，momo擁有超過千萬名會員，更累積豐厚的品牌資產。谷元宏坦言，「只有當客戶對你有一些偏心的時候，他才會在眾多的競爭對手中選擇你」，為此，他提出momo未來的策略概念，希望希望能把電商的未來昇華到不是只是滿足生活必需，而是在享受「逛」的樂趣中，激發新的購物想法，進而「開箱下一個自己」，完成多采多姿的生活樣貌。至於怎麼樣讓上網購物的消費者有「逛」的感覺？谷元宏表示，momo首先計劃進階使用者介面設計，運用更多的數據來深化對消費者的了解，以科技技術連接消費者的「逛」與momo的「發掘」，讓整體購物流程有更多的連結，當然，商品也要愈來愈豐富，才能在穩固基礎的同時，翻轉線上零售產業的全新面貌。談及國內電商大混戰，谷元宏指出，台灣電商整體滲透力低，大家應該也都感覺市場有再拓展的可能，若未來加入電商的業者增加，能推動整體電商市場的進步。momo今年的成長微幅降低，營收成長不如以往亮眼，他歸咎於大環境因素，由於出國旅遊的人愈來愈多，消費者多選擇在出國時購買高單價的商品，於電商平台消費的商品單價則偏低，不過儘管如此，momo的消費者、消費數量、以及消費次數皆未減少，這對momo來說都將成爲未來成長的養分。谷元宏看好接下來電商市場的成長，而momo去年開始著手擘畫3大全新事業引擎，零售廣告媒體平台momo ADs、直播電商，以及5月正式上線的mo店+等，是momo在5年計畫中最重要的事，面對未來挑戰，momo盼能「跑快一點，餅吃快一點」，在台灣電商滲透率從現有的13%成長時，能乘風破浪，掌握商機。