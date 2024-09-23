連汽水都能法拍？中國千萬資本企業破產　剩「27元雪碧」能抵債

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國近年來經濟下行，陸續傳出企業倒閉，不過近來中國江蘇鹽城大豐區人民法院在拍賣平台上預告的一場拍賣引起關注，因為拍賣品當中，有一項是「一瓶市價6元（約台幣27元）人民幣的雪碧」，不僅掀起網友討論，更衝上熱搜，不少人驚訝於法院拍賣還有這樣的低價商品。綜合中媒報導，江蘇鹽城市大豐區人民法院22日在拍賣平台上預告了一場拍賣，拍賣標的物為一瓶雪碧汽水，起拍價4.2人民幣（約台幣19元），市場價6人民幣。拍賣備註只能自提，不提供郵寄服務。據相關執行訊息，該瓶雪碧的所有者之一為江蘇某生物科技公司和某海洋食品公司法人，2家企業註冊資本分別為人民幣500萬元（約台幣2273萬元）和172.5萬美元（約台幣5526萬元），合計註冊資本超千萬人民幣。被執行人之一的陳先生無奈表示，目前企業已經破產，自己沒有更多可供執行的財產。該拍賣預告很快引起網路熱議，有網友表示，「這不是浪費社會資源嗎？」、「糟蹋法律資源」、「羞辱債權人」，還有人說拍賣的成本很可能是一萬瓶雪碧。不過這並非首次有雪碧出現法拍項目上。據報導，南京市法院於2022年12月拍賣兩箱雪碧汽水，經過42次出價後以68人民幣售出。而在鹽城市大豐區法院的以往拍賣記錄中，也曾成功拍賣過4.08人民幣的過期玻璃清潔液、5人民幣的體重計、7人民幣的洗菜盆等物品。新唐人電視台指出，近年來中國經濟大幅衰退，各種法拍激增。早在多年前，中國前首富王健林之子王思聰旗下上海熊貓互娛周邊產品在阿里拍賣進行公開拍賣。拍賣標的包括王思聰的拖鞋、T恤、帽子、手機、手機殼，引發熱議。此外，還有許多令人意想不到的物品如保險套、紙杯、沐浴乳、女性蕾絲內褲、洗菜盆等，顯示法院不放過任何可變現物品來維護債務人權益。