WTO離岸風電國產化如何解？能源署：台歐有共識盡速解決爭端

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離岸風電區塊開發屢屢出現波瀾，其中世界貿易組織（WTO）對於離岸風電國產化爭議進度直接影響到未來開發進程。經濟部今（23）日開會邀集風電開發商，經濟部能源署基於互信原則無法談論內容，但透露台灣、歐盟都有共識能快速解決爭端，避免進入曠日廢時的訴訟及爭端解決。歐盟7月向WTO告狀，針對台灣政府強制離岸風電國產化比率提出爭端解決，經濟部9月中旬將組團赴歐盟諮商。經濟部今日邀集各方離岸風電開發商，一方面釐清各廠商開發上的疑難雜症，一方面也是說明與歐盟溝通狀況。能源署會後表示，此次會議重點是要說明9月中旬赴WTO報告後的進展，強調基於互信原則，與歐盟相關諮商結果需要保密，無法提供更詳細資訊。但能源署透露，無論是台灣政府或歐盟都相當有善意，且迫切希望能盡速解決問題，雙方都不希望最後進入到訴訟或爭端解決，否則過程曠日廢時，將讓台灣離岸風電開發停滯1年半。對於下次開會時程，能源署表示，上次是我國官員前往歐洲當面會議，而因為雙方溝通狀況融洽，因此接下來將會密集召開工作會議，考量到成本將會採視訊開會，開會時間就按雙方有共識時間開會。WTO對於我國國產化政策可能會產生變化，影響到區塊開發第2階段（又稱3.2）廠商在11月11日簽約意願。能源署則說，3.2與WTO談判結果不應有直接連結，因為也無法確定具底共識何時出爐，因此風電廠商目前仍須按照表定的11月11日遞交行政契約。原本目標要在2026年至2027年完工併網的區塊開發第1階段（又稱3.1）去年8月已簽訂行政契約，但據悉絕大部份廠商動態不明，導致經濟部今年4月必須要忍痛將併網時間延後1年，改為2027年至2028年，但仍無助於工期進度。而今年8月完成選商的3.2，則預計11月11日簽訂行政契約。但許多廠商因無法取得銀行融資，再加上歐盟向WTO提告我國國產化政策違反公平貿易，影響到廠商如期簽約意願。對此，經濟部緊急邀集離岸風電開發商，希望能夠盡速釐清各項開發問題，爭取準時併網。