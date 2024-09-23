吳慷仁被爆疑簽下中國娛樂公司！網友全炸鍋：虧你演過《斯卡羅》

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吳慷仁因簽約一事而慘遭網友炎上。圖／NOWnews資料照）

在去年憑藉電影《富都青年》榮獲金馬獎最佳男主角的吳慷仁，出道至今已經17年的時間，其中有長達8年沒有經紀人，不管是合作邀約還是議價、行程安排全由他自己親手處理，但昨（22）日卻陸網卻爆出吳慷仁疑似已經和大陸的經紀公司「壹心娛樂」簽約。對此，《NOWnews今日新聞》求證吳慷仁本人，暫時沒有得到回應。而Threads上的網友倒是全炸鍋，紛紛痛批：「虧他還演過斯卡羅」、「不是不用經紀人，而是不用不是中國的經紀人。」吳慷仁近日被爆出疑似已經與中國的壹心娛樂簽約，雖然本人對此並未正面回應，不過其實早在2天前就曾回覆過這個問題，當時吳慷仁為了宣傳《富都青年》而採用視訊連線方式與影迷互動，被問到是否和壹心娛樂簽約，他深思熟慮後回應：「我覺得未來不曉得，順其自然，就是順著一個感覺走，希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」疑似根本沒有回答到問題，讓外界更加議論紛紛。不過消息一傳出，Threads上便掀起腥風血雨，1名網友率先開酸：「原來吳慷仁不是不用經紀人，而是不用不是中國的經紀人。」另外還有粉絲點出吳慷仁先前拍攝過的台灣歷史電影《斯卡羅》，難過表示：「看到這個消息，我內心好受傷，吳慷仁，虧你還演過斯卡羅，難道你不夠了解台灣的歷史嗎？還是你寧願選擇蒙蔽自己的內心呢？」對此也有粉絲感嘆：「是不反對他去中國賺錢啦，畢竟想想我們台灣確實要跟中國比，市場是小太多了，但也不能跪下去吧？」另外，也有不少理性網友跳出來持反派意見，「單純覺得藝人也有他們的處境，是否能包容給予空間」、「到底吳慷仁想要去更好的地方發展礙到你們了是不是，怎麼不檢討台灣演藝圈就是這樣」、「他一定會回來台灣生活，所以各位不用有太多情緒，畢竟那是他的選擇跟過程。」