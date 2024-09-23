影／周思齊引退賽哭最慘！張志豪透露周董「這句話」讓他眼淚潰堤

張志豪解密周思齊說的話！中信兄弟球星周思齊昨（22）日舉行引退賽，賽後舉行儀式，他不但現場淚崩，全場球迷也被他的真誠感動，哭得最慘的應該是張志豪，他在跟周思齊說完話後，就痛哭失聲，張志豪今（23）日接受《NOWnews今日新聞》訪問，他透露，自己跟周思齊從2010年奮戰到現在，他引退後，當時的冠軍班底就剩下他一人而已，周思齊說：「以後就交給你了」，讓他眼淚潰堤。
張志豪送給周思齊啞鈴 以後沒有學長可以叫了
張志豪在春訓就問周思齊會不會引退，結果周思齊直接說，「今年」，讓張志豪十分驚訝，但沒想過周思齊會這麼快引退，「我以為還會打一、兩年。」
張志豪說：「以後就沒有學長可以叫了」十分感傷，他說，當下周思齊說：「以後就交給你了，麻煩帶領這些學弟」所以讓他崩潰潰堤。
張志豪也回憶，過去兩人都一起守外野，他鎮守中外野，周思齊守右外野，「我的目的就是上壘，讓他跟恰哥（彭政閔）還有（陳）冠任學長打，當時兄弟要培養他們三人為新的三劍客。」而周思齊也不負眾望，在2010年台灣大賽第四戰轟出全壘打，一棒打下總冠軍。
張志豪現在37歲，但他還是兄弟打線最有價值的球員之一，本季他出賽56場就有9轟，扣掉陳子豪跟曾頌恩，張志豪應該是最令人不可忽視的老將。
不過以張志豪的年紀來說，要打到40歲應該不是問題，就看中信兄弟是否願意留住他。
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張志豪在春訓就問周思齊會不會引退，結果周思齊直接說，「今年」，讓張志豪十分驚訝，但沒想過周思齊會這麼快引退，「我以為還會打一、兩年。」
張志豪說：「以後就沒有學長可以叫了」十分感傷，他說，當下周思齊說：「以後就交給你了，麻煩帶領這些學弟」所以讓他崩潰潰堤。
張志豪也回憶，過去兩人都一起守外野，他鎮守中外野，周思齊守右外野，「我的目的就是上壘，讓他跟恰哥（彭政閔）還有（陳）冠任學長打，當時兄弟要培養他們三人為新的三劍客。」而周思齊也不負眾望，在2010年台灣大賽第四戰轟出全壘打，一棒打下總冠軍。
張志豪現在37歲，但他還是兄弟打線最有價值的球員之一，本季他出賽56場就有9轟，扣掉陳子豪跟曾頌恩，張志豪應該是最令人不可忽視的老將。
不過以張志豪的年紀來說，要打到40歲應該不是問題，就看中信兄弟是否願意留住他。