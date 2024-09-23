入主威秀影城、籌拍多部大片　網銀國際打造新的娛樂王國

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▲《見鬼》是人人耳熟能詳的鬼片名作，導演之一彭發與網銀國際合作新片《宿》。（圖／摘自IMDb）

▲網銀國際現在是全台威秀影城的最大股東，威秀影城進入新的時代。（圖／摘自FB）

網銀國際集團大動作進軍影視娛樂業，展現強大企圖心，不僅以最大股東身份入股全台戲院業的領導品牌威秀影城，又邀來《見鬼》系列導演之一的彭發來台灣拍攝新片《宿》，從影視內容產製，到戲院映演的通路，全部都有參與，將逐步建立新的娛樂王國。近期網銀頻頻向業界投下震撼彈，根據網銀國際影視總經理陳宜旻透露，目前網銀有超過10部不同的影視作品正在製作或開發，這是台灣產業內鮮少見到的生產量能。正在拍攝的影片之中，彭發首次來台執導的恐怖片《宿》，與犢影制作公司聯合製作，集結金馬獎女配角方志友與《角頭》系列施名帥、古斌、林道禹以及新生代演員黃聖球、許莉廷、邱以太、陳泰河等兼具實力與話題的卡司組合，製作團隊專為本片打造的恐怖旅舍場景與金獎特殊化妝人員繪製的驚悚妝容，演員們在上戲時已感到毛骨悚然，未來觀眾在大銀幕上欣賞一定更加覺得驚駭。甫在8月殺青、由金獎導演許富翔執導的《有病才會喜歡你》，則是與紅杉娛樂共同製作，講述一個沒病卻假裝自己患了絕症的男孩，愛上了一個身患絕症卻假裝自己沒病的女孩，許富翔導演則找來詹懷雲、江齊、劉修甫與金鐘獎男配角黃冠智等新生代演員，打造富含酸甜苦辣各種滋味的青春愛情影片，展現不凡功力。網銀正在籌畫中的一部奇幻愛情電影也將再與許富翔攜手，頗值得觀眾期待。同時，去年奪下拍台北劇本比賽首獎的《刺客》也將在年底開機拍攝，講述兩名退休殺手被迫重返戰場殺敵的，將有大量的動作戲，力邀《周處除三害》金馬獎最佳動作設計洪昰顥擔任導演，雖然他是首度扛起此重任，因已經從事動作指導多年，且得到過獎項肯定，網銀期待他再一次帶給台灣觀眾前所未見的精彩場面，主角組合也絕對會令人驚喜。另外，網銀國際影視投資的作品，還包括柯震東主演的Netflix史上最高預算台劇《乩身》、多元題材的都會愛情性喜劇《妮波自由式》等，近期也將陸續上線；此外，網銀國際影視也取得了多個台灣原創IP影視改編的授權，包括少數登上韓國Naver Webtoon的台灣漫畫作品《要是未曾相遇就好了》，美女漫畫家日下棗的高人氣漫畫《三個不結婚的女人》與獲文策院力薦的家庭搞笑漫畫《瘋狂母親》。除了IP的影視改編，網銀國際影視也瞄準市場趨勢，持續開發不同類型的原創作品，目前正在開發的就有災難愛情片《我為你停留》和台日合製的犯罪動作片《Dog Days》，多元的作品種類鎖定不同面向的市場需求。