以色列再空襲轟炸釀182死　黎巴嫩總理譴責：簡直是場滅絕戰爭

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以色列今（23）再對黎巴嫩南部和東部地區發動新一輪空襲，針對真主黨的300多個據點進行攻擊，黎巴嫩衛生部至少造成182人死亡，727人受傷，其中包含兒童、婦女與醫護人員，以軍聲明指出已向當地民眾發出警告，要求他們2小時內遠離藏有真主黨武器的建築物，黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）則譴責稱此舉是「毀滅性計劃」及「滅絕戰爭」。《BBC》、《路透社》報導指出，以色列軍方自當天清晨以來，已對黎巴嫩真主黨的據點發動超過150次空襲。以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，軍方朝黎巴嫩境內的300個真主黨目標發動攻擊，「我們襲擊的每一棟黎巴嫩房子，都藏有真主黨武器」。同時也透過社群媒體警告黎巴嫩南部的民眾，應立即遠離真主黨據點至少1公里或前往附近的學校，以色列軍方表示，這些攻擊是針對真主黨的「先發制人打擊」，旨在摧毀該組織的武器儲存和戰略據點。然而，黎巴嫩政府與真主黨皆指責以色列，這是對平民的無差別攻擊，並非單純的軍事行動。在內閣會議上，黎巴嫩總理米卡提表示，以色列對黎巴嫩的持續侵略目的是為了摧毀黎巴嫩的村莊和城鎮，「這場戰爭已經擴展成為全面的毀滅性攻擊」，他也敦促聯合國及具影響力的國家採取行動，制止以軍行動，避免黎巴嫩陷入更深的衝突危機。黎巴嫩官媒指出，這次空襲範圍包含了部分先前未遭到攻擊的地點，顯示以色列本輪空襲範圍擴大，黎巴嫩衛生部為此也要求南部和東部地區的所有醫院停止非緊急手術，以便集中資源救治空襲下受傷的民眾。