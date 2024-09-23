日職／睽違4年拿到冠軍！軟銀鷹9:4擊敗歐力士　老闆孫正義超開心

軟銀鷹隊暌違4年封王！日職軟銀鷹隊在今（23）日以9：4擊敗歐力士，成功拿到太平洋聯盟冠軍，睽違4年再度稱霸太平洋聯盟。軟銀鷹隊自4月5日開始攻占首位，之後一路獨走，就像是「一人的孤獨旅程」，經過167天後的奪冠，在7月就已經點亮封王魔術數字。而軟銀鷹隊會長王貞治，以及軟銀老闆孫正義也被高拋慶祝，十分開心。軟銀監督小久保裕紀表示：「從2月份的集訓開始，全隊就為了這一天來到了這裡，能得到奮力拼搏的球員們的加油，真是太棒了。」
孫正義被高拋 軟銀小久保裕紀首年奪冠
軟銀今天以前就已經M1，在第一局由中村晃安打先馳得點，雖然1局下歐力士西川龍馬中外野方向二壘安打，一口氣打下2分超前比數，但4局上軟銀川村 友斗、周東 佑京連續安打猛攻3分大局，5局上川村 友斗、柳町 達等連續安打再攻下3分，軟銀將比數拉開到7：2領先。
6局下歐力士藉著来田涼斗的2分砲追分，不過軟銀在8局上又添得2分拉開比數，終場以9：4擊敗歐力士，順利將封王魔術數字歸零。
軟銀先發投手石川柊太今主投5.2局被打7支安打，失掉4分，但在隊友的火力支援下奪得本季第7勝，周東佑京雙安2分打點、8棒捕手甲斐拓也3安猛打賞，9棒的右外野手川村友斗同樣繳3安猛打，打進2分打點，跑回2分。
軟銀本季在山川穗高加入後，順利拿到冠軍，主砲柳田悠岐原本因傷脫離戰線，但軟銀鷹隊獨走，靠著近藤健介、山川等人硬撐，還有松本裕、有原航平等強大投手陣容，讓軟銀一路奪冠。
古巴好手Livan Moinelo轉戰先發24場先發主投158局，拿下11勝5敗，防禦率僅1.94，飆出151K，有21場優質先發與2場的完投，其中防禦率、優質先發數都在太平洋聯盟第一，是贏球大功臣，有原航平24場先發拿下13勝7敗，防禦率2.42，本季有19場優質先發，3場完投2場完封，投167.2局是太平洋聯盟吃最多局數的投手。
軟銀是自1995年歐力士隊後，7月就點燈的球隊，睽違將近30年，再度有這麼強大的球隊出現，現在可以以逸待勞，準備好高潮系列賽的對手。
軟銀監督小久保裕紀表示：「從2月份的集訓開始，全隊就為了這一天來到了這裡，能得到奮力拼搏的球員們的加油，真是太棒了。」他也透露，希望主砲柳田不要著急，好好休養再回來一軍，而明天開始就會努力準播高潮系列賽的作戰計畫。
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軟銀今天以前就已經M1，在第一局由中村晃安打先馳得點，雖然1局下歐力士西川龍馬中外野方向二壘安打，一口氣打下2分超前比數，但4局上軟銀川村 友斗、周東 佑京連續安打猛攻3分大局，5局上川村 友斗、柳町 達等連續安打再攻下3分，軟銀將比數拉開到7：2領先。
6局下歐力士藉著来田涼斗的2分砲追分，不過軟銀在8局上又添得2分拉開比數，終場以9：4擊敗歐力士，順利將封王魔術數字歸零。
軟銀先發投手石川柊太今主投5.2局被打7支安打，失掉4分，但在隊友的火力支援下奪得本季第7勝，周東佑京雙安2分打點、8棒捕手甲斐拓也3安猛打賞，9棒的右外野手川村友斗同樣繳3安猛打，打進2分打點，跑回2分。
軟銀本季在山川穗高加入後，順利拿到冠軍，主砲柳田悠岐原本因傷脫離戰線，但軟銀鷹隊獨走，靠著近藤健介、山川等人硬撐，還有松本裕、有原航平等強大投手陣容，讓軟銀一路奪冠。
古巴好手Livan Moinelo轉戰先發24場先發主投158局，拿下11勝5敗，防禦率僅1.94，飆出151K，有21場優質先發與2場的完投，其中防禦率、優質先發數都在太平洋聯盟第一，是贏球大功臣，有原航平24場先發拿下13勝7敗，防禦率2.42，本季有19場優質先發，3場完投2場完封，投167.2局是太平洋聯盟吃最多局數的投手。
軟銀是自1995年歐力士隊後，7月就點燈的球隊，睽違將近30年，再度有這麼強大的球隊出現，現在可以以逸待勞，準備好高潮系列賽的對手。
軟銀監督小久保裕紀表示：「從2月份的集訓開始，全隊就為了這一天來到了這裡，能得到奮力拼搏的球員們的加油，真是太棒了。」他也透露，希望主砲柳田不要著急，好好休養再回來一軍，而明天開始就會努力準播高潮系列賽的作戰計畫。