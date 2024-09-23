吳慷仁曾稱台劇題材受限　網友疑惑：想拍仙俠、霸總、抗日神劇？

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▲吳慷仁曾經參與香港電影《但願人長久》的演出，演藝版圖早就跨出台灣。（圖／記者吳翊緁攝影）

曾在金馬、金鐘等大獎獲得肯定的吳慷仁，被揭露要加入中國的經紀公司，雖然個人都未正面回應，在社群網站上已經備受冷嘲熱諷，甚至昔日曾覺得「台灣電視圈」的困境，包括題材受限、預算不足導致人才出走等言論，也被挖出來討伐。許多網友堅持認為要比題材受限，台灣絕對沒有中國的限制那麼多，卻也有人持平分析，覺得確實中國有些題材台灣沒有資源拍，但又有人反諷，難道他想過去拍的是仙俠、霸總還是抗日神劇？台灣與中國兩地的娛樂產業環境，比資金、人力，哪邊較豐富其實大家心裡都有答案。可是多數網友不太能接受吳慷仁若真的和中國經紀公司合作，理由會是想要拓寬演出的題材，認定台灣很多可以拍的內容，在中國都不可以，就算現在中國拍攝古裝劇的各種資源都遠比台灣豐富，還是有人批評：現在當地除了能拍一堆無腦的古裝偶像劇以外，連仙俠都不能拍了，還可以演什麼？有些人乾脆不滿意地表示，他說經費受限就算了，但題材受限真的不是理由。有的網友要大家看看之後吳慷仁在中國演些什麼樣的題材，就知道有沒有受限，可以不用太早下結論。在台灣早有不少演員陸續到中國發展，和吳慷仁同樣等級的更是大有人在，只是他在台灣深耕多年，大都維持自己打理演藝事業、沒有另找經紀人，之前到馬來西亞、香港拍戲，而沒有直接進軍中國大陸，使得觀眾有種他會「死守台灣」的錯覺，才對於他有可能加入中國的經紀公司反彈如此強烈，甚至像是遭到背叛。有的網友拿日韓演員進軍好萊塢作為「追求多元化題材、更寬廣視野」的例子，不解若是覺得演出題材受限，怎會跑到一個拍戲要送審的地方？總之，廣大網友的眼中，吳慷仁離開台灣可以去好萊塢、去星馬、去日韓尋找更多的機會，西進中國就是不可以。