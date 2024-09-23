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50歲鈴木一朗完投9局！松井秀喜睽違20年重返東京巨蛋、同場開轟

記者黃建霖/綜合報導

▲鈴木一朗全場完投9局，帶領Kobe Chiben隊終場以17：3獲勝，連「平成怪物」松坂大輔都在比賽中敲安。（圖／美聯社／達志影像）
▲鈴木一朗全場完投9局，帶領Kobe Chiben隊終場以17：3獲勝，連「平成怪物」松坂大輔都在比賽中敲安。（圖／美聯社／達志影像）
松井秀喜和鈴木一朗在同一場比賽迎接勝利，並且在得分後擁抱彼此，這是多麼讓人難以想像的畫面。今（23）日在Kobe Chiben在東京巨蛋對決高中女子選拔隊的比賽就出現了這樣的一刻，一朗全場完投9局，帶領Kobe Chiben隊終場以17：3獲勝，連「平成怪物」松坂大輔都在比賽中敲安。

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鈴木一朗完投9局　與松井秀喜擁抱

今天在東京巨蛋舉行了一場棒球表演賽，由在日本和美國共擊出4367支安打鈴木一郎］（50歲）率領的業餘棒球隊Kobe Chiben，與高中女子選拔隊進行了一場表演賽。今年是松井秀喜首次參賽，也讓這兩位千禧年第一個十年代表日本棒球的兩個男人，有機會同場合作。

在此役中，松井秀喜睽違20年來首次「凱旋」回歸東京巨蛋，讓粉絲回憶滿滿，他在第8局本場第6次打擊時，敲出右外野的2分彈，在跑回壘包時還和一朗擁抱，球場也想起了掌聲和歡呼聲。

松坂大輔連3年參戰　敲出安打

一朗今天扮演「二刀流」角色，擔任第一棒、並且先發主投，最終他用141球完投9局，被敲10支安打、丟3分，送出10次三振。另外連續3年在這個比賽上場的松坂大輔，在第8局敲出右外野安打，本場1安打2打點。

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