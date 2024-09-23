深圳男童遇害爭議愈演愈烈　北京出面滅火：中國沒有仇日教育

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深圳日僑學校10歲男童本月18日上學途中遭中國男子持刀攻擊，導致腹部重創，最終搶救無效身亡，中國民間可能隱藏的仇日情緒掀起日方高度關注，日本副外相柘植芳文更訪中會見外交部副部長孫衛東討論此案；對此，中國外交部發言人林劍23日就表示，中日雙方同意保持溝通，但也強調在中國沒有所謂「仇日教育」。根據日本駐中大使館、中國外交部週一發表的聲明，鑑於中國廣東省深圳發生日籍男童遇襲身亡案，副外相柘植芳文23日在北京與中國外交部副部長孫衛東會談，要求採取具體措施保障在中日僑安全，雙方同意就男童遇襲身亡事件保持溝通。日本外務副大臣柘植芳文指出，為防止類似事件再次發生，日方要求中國徹底管控中國社群平台（SNS）上「毫無根據的惡劣反日發文」，並再次要求中方徹查包括作案動機在內的真相、給出明確說明。柘植芳文強調，日本與中國政府應該採取具體對策，例如日本駐外公館與設有日本人學校的中國各地警方交換訊息、根據學生上下學方式採取安全對策、以及強化在緊急情況發生之際的初期應對合作等。孫衛東則表示，對深圳日本人學校男童遇襲身亡感到遺憾和痛惜，並向男童家屬表示慰問，同時強調這是一起「孤立個案」。他強調中國是法治國家，一直並將繼續採取有效措施，保障在中國所有外國公民的安全，也稱兒童是所有國家都優先保護的對象，強調堅決懲治暴力。中國外交部發言人林劍則在記者會上提到上述會談，稱日中雙方同意保持溝通，「避免偶發個案影響兩國關係」，肯定彼此為妥善、冷靜處理這一不幸事件所作努力，同意保持溝通。對於受到外界高度關注的中國民間反日情緒與言論，林劍則重申「在中國沒有所謂『仇日教育』」，還說男童遇襲事件發生後，不少當地市民去獻花悼念，反對暴力，「祈願中日兩國人民世代友好」，又說「中國主張以史為鑑，不是為了延續仇恨，而是為了不讓戰爭悲劇重演，珍愛來之不易的和平，更好面向未來。」