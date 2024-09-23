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安以軒消失2年半！現身陳喬恩婚禮被捕獲　粉絲感動：美好的友誼

記者李欣容／台北報導

▲安以軒因老公涉嫌洗錢，神隱2年半，22日低調現身好友陳喬恩婚禮。（圖／NOWnews資料照）
▲安以軒因老公涉嫌洗錢，神隱2年半，22日低調現身好友陳喬恩婚禮。（圖／NOWnews資料照）
安以軒富商老公陳榮煉涉嫌洗錢、非法賭博等83項罪名被逮補，去年被判刑14年，據傳安以軒有意切割，也低調帶小孩回台生活，許久未在大眾前露臉的她，被發現出席好友陳喬恩在馬來西亞舉行的婚禮，看起來神彩奕奕，並沒有被家務事影響到心情，彎著腰替好姐妹拍照的模樣，看起來格外幸福，也讓不少粉絲感動喊，「就知道妳會去！」

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安以軒消失2年半露面　低調參加陳喬恩婚禮

安以軒2017年嫁給富商陳榮煉，沒想到老公卻涉嫌洗錢遭捕，已經很久沒有公開露面的她，被拍到現身馬來西亞蘭卡威，見證好友陳喬恩甜蜜出嫁，只見安以軒穿著全白襯衫和小短裙，俐落的中長髮配上具有造型感的球鞋，漂亮、優雅又不搶走新娘風采。

而安以軒在場邊隻身一人，彎著腰紀錄陳喬恩出嫁的一刻，臉上還帶著一抹幸福的微笑，事實上，7年前安以軒在夏威夷舉行婚禮時，陳喬恩就是她的伴娘，還拿到她的捧花。

安以軒過去曾和幾位好友組成小團體「安氏企業」，包括劉品言、白歆惠、陳喬恩、Linda（廖語晴）等等，安以軒當時還定下「幫規」，如果成員們想交男友，得和所有姐妹見面，可見陳喬恩的老公Alan應該是有過她這關。

▲安以軒被捕獲出席陳喬恩婚禮。（圖／翻攝自微博）
▲安以軒被捕獲出席陳喬恩婚禮。（圖／翻攝自微博）
陳喬恩擔任安以軒婚禮的伴娘團。
▲陳喬恩（左）過去擔任安以軒婚禮的伴娘團。（圖／翻攝自陳喬恩微博）

夏于喬認了與陳喬恩目前近況　已久未聯絡也沒接到對方婚禮的邀約

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