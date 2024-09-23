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尹馨怕「孤獨死」自爆有乾哥照顧　不怕老婆吃醋：凡事有先來後到

記者李欣容／台北報導

▲尹馨怕孤獨死，認為人應該要多交朋友，或是老了要住好一點的養老院，意外透露自己有乾哥哥能分享心事。（圖／記者嚴俊強攝）
▲尹馨怕孤獨死，認為人應該要多交朋友，或是老了要住好一點的養老院，意外透露自己有乾哥哥能分享心事。（圖／記者嚴俊強攝）
46歲尹馨在台語犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》中飾演警察莊凱勛的妻子，但因為丈夫失蹤，為了生存她成為命案現場的清理人員，全劇帶入「孤獨死」的議題，她今（23）日出席新戲首播記者會時也認為，有時候人真的要多交些好友，不然就是住好的養老院，還自爆自己有「乾哥哥」照顧，平時有問題一通電話就能排憂解勞。

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尹馨怕孤獨死　多交朋友計畫住養老院

尹馨在劇中因為要清理命案現場，雖然拍攝時是沒有「屍體」的，但因為美術組將現場佈置得很逼真，尤其可以在床上看到往生者生前生活的軌跡，讓孤獨死這件事變得格外有感觸，尹馨表示，「人真的應該要多交一些好友，現在已經不是養兒防老了，很多人都是孤獨死掉，不然就是要住好的養老院。」

而同樣是清理工的安心亞，在劇中遇人不淑，好在有「乾哥哥」張再興相伴，安心亞說私下她倒是沒有乾哥哥，但尹馨卻自爆，「我有乾哥哥！」不過兩人一年才見一次面，「乾哥哥的功能就是排憂解勞，有問題的時候打電話抱怨一下而已。」由於對方已經結婚生子，難道不會被老婆討厭嗎？尹馨霸氣說，「我認識他的時候還沒結婚啊，凡事都有個先來後到嘛！」

尹馨也認為，會成為乾哥乾妹，一定是對方很喜歡這個人，才會把她當妹妹照顧，但又無法進一步發展關係，就一定有原因，10幾年的交情最後都已經昇華為家人。

▲尹馨和安心亞約好明年一起闖金鐘。（圖／記者嚴俊強攝）
▲尹馨和安心亞約好明年一起闖金鐘。（圖／記者嚴俊強攝）

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