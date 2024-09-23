吳慷仁低調飛上海！傳簽約「壹心娛樂」當趙又廷、陳昊森師弟

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▲吳慷仁近期被爆出簽下中國娛樂公司「壹心娛樂」。（圖／記者嚴俊強攝）

剛以電視劇《有生之年》入圍第59屆金鐘獎的吳慷仁，將近10年都是孤身一人，沒有經紀公司的狀態，近來卻爆出和中國經紀公司簽約，讓許多劇迷跳腳，23日更有網友直擊他現身台北松山機場，即將飛往上海，不知是否和簽約一事有關。根據《三立新聞網》報導，吳慷仁23日出現在機場貴賓室，準備飛往上海，看起來略顯疲憊，不少網友開始腦補他可能是為了和「新公司」見面，而外傳他簽約的是中國「壹心娛樂」，創辦人是楊天真，旗下藝人有李現、宋佳、馬思純、趙又廷、陳昊森等，就連歐陽娜娜都曾經待過，而其創辦人楊天真還曾經擔任過范冰冰工作室宣傳總監，來頭不小。吳慷仁日前和中國電影院視訊連線與粉絲互動，被問到一題「現在有簽壹心娛樂這個公司嗎」，吳慷仁先是愣住，接著主持人為了緩頰，跟他說可以選擇性回答，在台灣面對媒體提問身經百戰的吳慷仁，怎麼可能敷衍了事。他想了想後真摯地說，「