經濟部長郭智輝邀風電商喝咖啡　期望解開風場開發「3大死結」

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▲郭智輝會中承諾，經濟部9月底將安排國發會、財政部、金管會及官股銀行代表等參訪離岸風場，讓銀行對離岸風場有信心。（圖／截取至筱君台灣PLUS）

離岸風電區塊開發屢屢出現波瀾，經濟部長郭智輝今（23）日開會邀集風電開發商，力求離岸風場能夠如期完工併網。與會廠商直言，部長企圖解開國產化、融資及營利模式等3大「開發死結」；若僵局能解，離岸風電仍有機會翻身。回顧台灣離岸風電區塊，近年開發進程並非一帆風順。原訂要在2026年至2027年完工併網的區塊開發第1階段（又稱3.1）去年8月已簽訂行政契約，但據悉絕大部份廠商動態不明，進而導致經濟部今年4月必須要忍痛將併網時間延後1年，改為2027年至2028年，但仍無助於工期進度。今年8月完成選商的區塊開發第2階段（又稱3.2），則預計11月11日簽訂行政契約。但許多廠商因無法取得銀行融資，再加上歐盟向世界貿易組織（WTO）提告我國國產化政策違反公平貿易，影響到廠商如期簽約意願。上述開發僵局，可以綜整為，以及攸關成本、獲利的3大開發死結。首先，國產化是台灣政府及離岸風電開發商從2017年迄今就長久存在的心結，不僅每年都會有廠商批評國產化政策不合理，近期更是全面升溫，由歐盟帶頭向WTO提告，近期仍在調解中。另一方面，雖然政府期望國產化政策能讓離岸風電根留台灣，但長年政策支援下，部分廠商仍無法壓低生產、提升效率，不僅無法獨當一面成為國際供應鏈，甚至還拖累現有風場開發。第二個死結，來自於離岸風電所面臨的融資困境。離岸風場開發是龐大投資，即使廠商口袋再深，仍有七成資金必須透過融資滿足。但無論是3.1或3.2風場開發，因已脫離台電以躉購費率買綠電模式，只能由風電開發商自行找綠電買家。這些年不乏出現海外銀行及本土銀行在融資時，再三考慮開發商信譽、整體金融環境，及購買風場綠電的台灣廠商是否具備國際信用評等問題，影響到融資意願及順暢度。最後的開發死結則是回歸離岸風場建置成本及售電的「獲利模式」。離岸風場最大成本來自建置，但該成本不僅受到國產化墊高，當風電系統商Vestas選在3.2退出台灣後，西門子歌美颯（SGRE）成為國內唯一風電系統商，掌握對開發商及供應商的絕對喊價權，導致市場價格缺乏彈性。營收方面，風電廠商獲利模式可分為賣電及賣風場，但前者受制於台灣購電廠商對綠電價格的錙銖必較，導致售電價格出現上限；後者則考驗國內風場興建順暢度，才能成為風險可控獲利模式，卻偏偏遇上台灣政策進程反覆不定，以及國產化進程延宕，成為開發風險的「放大鏡」。當國產化難解、銀行融資不到位，「一進一出」的獲利空間限縮下，台灣擁有再優秀風場，都難以讓風電開發商值得信賴。面對上述死結，經濟部今日的座談會又釋出多少誠意?廠商轉述，郭智輝今日針對國產化部分重申，國產化朝向開放方向態度，強調「在如期併網的前提下，國產化問題不受約束」，發展出將朝「通案原則、個案審查」，以9月底為目標完成相關參考樣態，協助業者如期完成風場設置。至於融資問題，郭智輝會中承諾，經濟部9月底將安排國發會、財政部、金管會及官股銀行代表等參訪離岸風場，讓銀行對離岸風場有信心。官員說明，雖然不可能全由公股銀行出資，但希望能有個帶頭作用，藉由，引導更多本土民營銀行投入風電。另外，政府除了綠電信保機制，所籌備的泛官股事業售電公司最快10月掛牌，企圖以政府之力統購分銷，不僅有便於各企業取得適合綠電商品，更以政府出面擔保，說服國內外金融機構大膽融資。最後，面對開發成本攀升、售電難有提升。經濟部提及會協助廠商，在符合公共利益及相關法令下排除法令及開發障礙，並提出「通案原則、個案審查」處理協助業者如期完成風場設置。而有廠商私下透露，若是國產化大解禁，或許3.2選擇不參與的Vestas可能再度對台灣市場有興趣，當回歸Vestas、SGRE競爭模式下，再加上國產化解禁後，建置成本將有望下調。廠商總結，風場開發往往相互糾纏，也不僅僅是上述3大死結所能全部概括，但部長在會中態度相當誠懇，若真能解決廠商面臨困境，將有機會讓台灣離岸風電注入一股活氣，重新回歸生機。