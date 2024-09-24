9月PMI遜於預期、市場憧憬Fed將再大幅降息　美股主要指數微漲

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最新經濟數據表現參差，初步調查顯示，美國9月的製造業採購經理人指數（PMI）初值，連續第3個月萎縮，創下15個月新低，由8月的47.9降至47，有別於市場預期升至48.6，服務業的擴張速度也略有放緩，強化市場對聯準會（Fed）將持續降息的預期，週一美股主要指數皆小幅上漲。綜合《CNBC》等外媒報導，聯準會上週宣布逾4年來首次降息（2碼），刺激金融市場大幅上漲。現在交易員們期望能延續聯準會降息後的大幅漲勢，影響美股道指、標指週一攀升至新的收盤高點。23日收盤，美股道瓊指數上漲61.29點，或0.15%，收42124.65點；那斯達克指數上漲25.95點，或0.14%，收17974.27點；標普500指數上漲16.02點，或0.28%，收5718.57點；費城半導體指數上漲25.75點，或0.51%，收5025.81點。美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，隨着通膨接近聯準會的目標，焦點轉向勞動力市場，可能意味著明年將有更多降息行動；明尼阿波利斯聯邦準備銀行的卡什卡里（Neel Kashkari）也點出就業市場的疲軟，支持年底前再降息2碼。亞特蘭大聯邦準備銀行的博斯蒂克（Raphael Bostic）則持溫和立場，認為雖然降息週期開始時的大幅降息，有助於將利率拉近中性水平，但不應輕易承諾將採取「大幅度降息」的節奏。而且，雖然市場寄望於聯準會下調利率，帶給美國經濟提振，從而避免衰退的命運，但仍有批評的意見認為，聯準會的行動可能太晚了，聲稱就業市場已經放緩，Corpay首席市場策略師沙莫塔（Karl Schamotta）週一就表示：「投資者一直認爲勞動力市場疲軟推動了聯準會的政策，並將重點放在非農就業報告的相對較小的變化上，但這種假設可能是錯誤的。」