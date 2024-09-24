以色列轟黎巴嫩近500死！20年最血腥衝突　美國朝中東增派部隊

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以色列23日再對黎巴嫩南部和東部地區、真主黨的上千據點發動新一輪空襲，根據黎巴嫩衛生部的最新數據，已增至近500人死亡，包括婦女及兒童，另有逾1600人受傷，是以色列自2006年跟真主黨開戰以來，最血腥的襲擊行動。美國國防部聲稱已增派部隊至中東，聯合國及世界多國都呼籲避免局勢升級。綜合外媒報導，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）聲稱，週一對黎巴嫩的空襲行動，摧毀了真主黨數萬枚火箭及彈藥，以色列空軍也證實，在24小時內執行了約650次打擊任務，使用1400多枚彈藥攻擊了逾1100個目標。以色列軍方並反控真主黨，將許多武器藏在居民區，是真主黨將黎巴嫩南部變成戰區，以色列並不是在尋求戰爭，而是在尋求消除威脅。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列是跟真主黨、而不是黎巴嫩民眾開戰，批評真主黨長時間將平民當成人肉盾牌，敦促在黎巴嫩南部及東部的居民，聽從以色列的撤離呼籲，聲稱一旦行動結束，居民就可以返家。有黎巴嫩官員透露，這是自1975年至1990年內戰以來，黎巴嫩單日暴力死亡人數最高的1次。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，對於黎巴嫩局勢不斷升級、以黎雙方的持續互襲感到非常震驚，呼籲各方「都從懸崖邊退一步」。美國總統拜登（Joe Biden）則表示，已獲悉以黎衝突的最新發展，並致力於緩和局勢；美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）23日說，美國正在向中東地區增派部隊，但並未提供人數或任務等詳細資訊。網路上流傳許多黎巴嫩南部居民，匆忙撤離、交通大打結的畫面。海灣國家如阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達等，也重申拒絕升級暴力、無視國家主權的行為，敦促各方保持克制。埃及則譴責以色列擴大軍事行動，導致成千上百的黎巴嫩人民死傷；土耳其也批評以色列對黎巴嫩的襲擊，只會讓整個地區陷入混亂。另一方面，真主黨重要盟友伊朗，其總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）在紐約參與聯合國大會時警告，以色列是想透過刺激伊朗加入衝突，從而將中東拖入「全面戰爭」，強調伊朗無意成為中東不穩定的根源，因為後果將是不可逆轉的。