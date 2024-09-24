躲避以色列猛烈轟炸！黎巴嫩南部湧現逃亡車潮　交通大打結

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以色列23日再對黎巴嫩南部和東部地區、真主黨的上千據點發動新一輪空襲，根據黎巴嫩衛生部最新數據，已增至近500人死亡，包括婦女及兒童，另有逾1600人受傷。以色列軍方聲稱，真主黨利用居民區為掩護，藏匿大量武器，呼籲居民立即撤離，來自黎巴嫩南部的數千個家庭，倉促收拾行囊出發，向北通往首都貝魯特的高速公路因此甕塞。綜合《美聯社》等外媒報導，自去年10月以來，黎巴嫩真主黨和以色列，在加薩戰爭的背景下，幾乎每天都在邊境交火，並造成約10萬名邊境居民流離失所，現在隨著情勢升溫，撤離人數預計將會增加。大批黎巴嫩南部居民，帶著簡單的家當，跳進北上的車，來自納巴泰（Nabatieh）、堤爾（Tyre）等地的人湧入貝魯特。而在貝魯特等地區，學校被用來收容逃亡者，志工們忙裡忙外，傳送水、藥品、床墊等物。志工納圖爾（Minar al-Natour）表示，團隊仍處於準備接待大量難民的「早期階段」。從納巴泰一處村落逃離的阿里（Yahya Abu Ali）強調，戰機、飛彈無法打敗或削弱黎巴嫩人民，只會帶來更多力量和決心，但也坦言很擔心還留在南部的4個兄弟姊妹及其家人：「願神保佑，我希望他們能成功離開。」聯合國駐黎巴嫩人道主義協調員里扎（Imran Riza）表示，黎巴嫩原本的經濟狀況就不好，整個國家都還在努力從2020年的貝魯特港口大爆炸中恢復，現在卻要應對更多危機，直言這些危機「已經超出了該國的應對能力」。該機構已為受戰爭影響的人們，撥款2400萬美元的緊急資金。