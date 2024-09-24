串燒店老闆抱怨電費高遭出征　王鴻薇揭電價調漲騙局：綠色恐怖

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南部一間串燒店PO出電費帳單抱怨，9月份電費要將近6萬元，直言電費是破紀錄的新高，痛批「綠色是最噁心的顏色」，沒想到卻被網友出征，隨後店家趕緊刪除貼文並關閉帳號。對此，國民黨立委王鴻薇直批，電價連年調漲本來就是事實，「綠營支持者與側翼，知道解決不了電價問題，就來解決提出問題的人，但是即使店家被出征到刪文了，難道電價就會跌回去？」王鴻薇23日在臉書發文指出，一家南部串燒店老闆在台南、高雄都開設分店，日前PO出電費帳單抱怨，9月份電費要5萬8110元，將近6萬元，更直言電費是破紀錄的新高，而這樣的大實話，竟被綠營支持者說他是刁民，還威脅要抵制這家串燒店讓他「省電費」，逼的店家關閉帳號，刪除發文。王鴻薇表示，電價連年調漲本來就是事實，四月調漲電價後，十月是否又漲也是全民關注的議題，燒烤店本身成本受到衝擊，也相當合理，當電價成本都是破紀錄高了，商家願意勇敢說出來，也是一種求救，更能讓社會意識到問題，但是這些綠營支持者與側翼，知道解決不了電價問題，就來解決提出問題的人，但是即使店家被出征到刪文了，難道電價就會跌回去？王鴻薇續指，更何況漲電價根本就是一場騙局，經濟部長郭智輝至今還在說，台電過去產生的虧損大部分是因為物價、原料價格上漲、俄烏戰爭導致進口原料飆漲，「事實上我今年三月早就打臉民進黨了。電價上漲的唯一原因是『錯誤的能源政策』，與國際能源上漲根本沒有關係。」王鴻薇直言，俄烏戰爭開打後，國際的天然氣、燃煤等能源確實飆升，但現在已經緩和至俄烏戰爭之前；以中油為例，2022年因俄烏戰爭開打，中油虧損至少2000億，到了2024年國際價格趨於和緩，中油也轉虧為盈，所以到底台電還要騙國人什麼？繼續把納稅錢給這些綠能廠商，繼續出征說真話的人，繼續剝削人民血汗錢，被打了還不能喊痛，這不就是綠色恐怖嗎？