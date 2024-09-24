挹注資金、增加獲利能力　中美晶擬發行GDR、每單位為5.17美元

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太陽能廠中美晶在昨（23）日晚間公布，將計劃發行海外存託憑證（GDR）共將籌資約2.84億美元，每單位發行價格訂為5.17美元，折合新台幣約165.43元，與昨日收盤價175.5元相比，大約是94折。中美晶表示，這次GDR每單位發行價格訂為5.17美元，這次共發行5500萬單位，表彰5500萬股普通股，發行及交易地點為盧森堡證券交易所，籌得資金規畫將用於充實原幣購料所需資金，挹注營運資金，節省利息支出，以增加獲利能力，而對原股東股權稀釋比例約為8.58%，不致對原股東股權造成重大稀釋，且增資效益顯現後，對本公司之未來發展應具正面效益，對股東權益應尚無不利之影響。中美晶第二季營業收入為新台幣199億元、季增1.0%，為歷年同期第三高，毛利率32%，淨利率21.8%，稅後淨利率17.8%，每股盈餘2.94元；上半年營業收入為新台幣396 億元、年減4.0%，歷年同期次高，毛利率31.7%，淨利率22.0%，稅後淨利率18.9%，每股盈餘6.35元。