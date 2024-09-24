拍《流星花園》氣質更勝大S！錢韋杉移居美國返台　51歲近況曝光

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▲錢韋杉臉書自封「不完美的SuperMom」，生小孩後逐漸淡出演藝圈。（圖／錢韋杉臉書）

▲錢韋杉（中）曾拍過愛情喜劇電影《天生絕配》，和黑人陳建州（左）飾演過情侶。（圖／翻攝百度百科）

▲錢韋杉（左）還在台灣生活時，和現任101董座賈永婕（右）也是好友，兩人都熱愛戶外運動。（圖／錢韋杉IG）

台版《流星花園》紅極一時，2001年播出後至今都還有人回味，除了女主角大S（徐熙媛）外，其中飾演女配角的「靜學姐」錢韋杉在電視劇播出後討論度也頗高。而錢韋杉自從2004年結婚後就逐漸淡出演藝圈，更在2021年移居美國，如今因為大兒子入選U18男籃代表培訓隊，她才又帶著小孩短暫返台；現年51歲的錢韋杉，狀態依舊維持得非常凍齡，被問到會不會懷念娛樂圈生活？錢韋杉笑說有好的劇本不排斥演出。身高173公分的錢韋杉，父親是前裕隆隊總教練錢一飛，身材、外型都相當出眾的她，1999年就因在和信電訊廣告「輕鬆打─愛的選擇」系列擔任「琳達」一角而走紅。隨後錢韋杉又陸續接演《流星花園》、《第8號當鋪》、《求婚事務所》等討論度極高的台劇，當時頗具知名度，在《流星花園》中的氣質形象更勝女主角大S，是花澤類暗戀的對象。2004年錢韋杉與籃球員邱宗志結婚，先後生下兩個寶貝兒子，錢韋杉為了照顧小孩拍戲數量也大大降低，專心育兒。她更在2021年為了小孩搬到美國生活，今年又因大兒子入選U18男籃代表培訓隊再度返台，為母則強的她已經不是當年形象嬌滴滴的公主。據《聯合新聞網》報導，錢韋杉表示這次回台灣只是短暫停留，陪大兒子安頓好在台北的生活就會返美；一家都與籃球相當有緣的錢韋杉也透露，老公198公分，兩個兒子現在分別長到194公分、189公分，導致她在家中變成最小鳥依人的一位，173公分的她也難得出現自己「蠻嬌小」的感覺。被問到是否會想回歸演藝圈？錢韋杉笑說目前「是還好」，但如果有不錯的戲劇邀約也不排斥，她認為畢竟人生的經歷不同了，多了更多生活感受，演起戲來可能也更游刃有餘。事實上，錢韋杉當年結婚後其實也曾在2005年拍攝愛情喜劇電影《天生絕配》，和黑人陳建州搭戲飾演情侶，同年還曾代班主持經典談話節目《康熙來了》；2015年錢韋杉也接演陸劇《戴流蘇耳環的少女》，該劇女主角是「鬼鬼」吳映潔，兩人同樣都是台灣女星，而錢韋杉在劇中一樣飾演千金小姐，貴氣十足的形象甩不掉，不過這些作品都並未大紅大紫，不及當年她在《流星花園》中的熱度。