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喊「柯文哲有罪」搭計程車有優惠？綠議員爆這都打7折：真的讚

記者王德蓉／綜合報導

▲高雄市議員張博洋透露，在台南，只要說柯文哲有罪，搭計程車就能打7折。（圖／資料照片）
▲高雄市議員張博洋透露，在台南，只要說柯文哲有罪，搭計程車就能打7折。（圖／資料照片）
民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，討論柯文哲是否有罪的議題甚囂塵上。近日高雄市議員張博洋透露，在台南，只要說柯文哲有罪，搭計程車就能打7折，讓網友狠酸「批評柯文哲有折扣，批評民進黨要道歉」。

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黃揚明22日在節目《新聞大白話》指出，柯文哲在京華城案會不會被起訴、被判刑、有沒有金流以及是否有收賄等，「這個才是接下來案子的關鍵」；若柯文哲一審判決只剩圖利罪，民眾黨還可以喘一口氣，但如果有一刀斃命的證據，柯文哲和民眾黨就會陷入更大危機。

柯文哲目前尚未被起訴任何罪名，不過臉書粉專「一百五」截圖高雄市議員張博洋的短影片，張博洋表示，在台南只要說柯文哲有罪，搭計程車原本跳表200元，就可以打7折變成140元，並直呼「台南計程車司機真的讚！」貼文曝光，網友紛紛留言狠酸「批評柯文哲有折扣，批評民進黨要道歉」、「有夠可悲」、「原來是打折密語啊～台南計程車司機真單純」。


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