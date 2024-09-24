Gogoro「公認最大敗筆」曝！機車族早就預言　開賣9年仍難逃死路

超商美式、拿鐵買一送一！7-11寄杯咖啡5折　全家優酪乳買一送一

記者鍾怡婷/綜合報導

▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11將發動濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）
▲迎接10月1日「國際咖啡日」，7-11將發動濃萃咖啡買2送2；APP線上寄杯另有精品咖啡買11送11、特大杯美式買7送7。（圖／業者提供）
鄰近月底快吃土！各大超商也推出咖啡限定優惠，包括今（24）起萊爾富使用指定支付方式，美式、拿鐵天天買一送一喝，且送的是咖啡兌換券，可寄杯一路喝到年底；7-11在LINE禮物電子票券，有隱藏版寄杯精品美式買一送一；全家便利商店今起記得搶優酪乳買一送一券，還有卡布奇諾特價39元優惠券。

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🟡萊爾富
📍門市｜9月18日至12月31日（持聯邦信用卡/金融卡付款，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲使用指定支付方式，天天於萊爾富購買指定咖啡品項，贈同品項咖啡兌換券乙張。（圖／取自聯邦銀行）
▲使用指定支付方式，天天於萊爾富購買指定咖啡品項，贈同品項咖啡兌換券乙張。（圖／取自聯邦銀行）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買

▲7-11大杯冰精品美式買1送1。（圖／翻攝自APP）
▲7-11大杯冰精品美式買1送1。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍COLD STONE複合店｜即日起至12月31日
◾每周一、周三出示OPENPOINT會員，中杯以上冰淇淋買一送一。

▲7-11×COLD STONE複合店每逢周一、周三，出示OPENPOINT會員享中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11×COLD STONE複合店每逢周一、周三，出示OPENPOINT會員享中杯以上冰淇淋買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜9月18日至9月24日
◾精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾好時經典可可7杯370元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）

▲7-11 APP有「九月主打星」寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11 APP有「九月主打星」寄杯優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市

▲7-11不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折。（圖／業者提供）
▲7-11不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折。（圖／業者提供）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1
◾DyDo日式黑咖啡／日式拿鐵350ml第2件10元

▲迎接國際咖啡日，7-11瓶裝／罐裝咖啡同享優惠。（圖／業者提供）
▲迎接國際咖啡日，7-11瓶裝／罐裝咖啡同享優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾西雅圖盒裝全系列任選買1送1，5折（原價150元、特價75元）

▲7-11西雅圖盒裝全系列任選買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11西雅圖盒裝全系列任選買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。

▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即日起至9月24日
◾卡布其諾特價39元，6.5折（原價60元、特價39元）

▲全家APP首頁「優惠趣」可領取卡布其諾特價39元優惠券。（圖／手機截圖）
▲全家APP首頁「優惠趣」可領取卡布其諾特價39元優惠券。（圖／手機截圖）
📍APP優惠趣｜9月24日10:00開搶
◾福樂Q果葡萄奇異果優酪乳買1送1，5折（原價33元、特價14元）

▲福樂Q果葡萄奇異果優酪乳買1送1。（圖／翻攝自APP）
▲全家APP首頁「優惠趣」，福樂Q果葡萄奇異果優酪乳買1送1。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
🔎點此查詢福爾摩沙茶館販售店舖

▲全家福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1，或單杯特價29元。（圖／業者提供）
▲全家福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1，或單杯特價29元。（圖／業者提供）
📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲全家APP開跑咖啡寄杯優惠。（圖／手機截圖）
▲全家APP開跑咖啡寄杯優惠。（圖／手機截圖）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家至10月1日前，大杯單品美式、拿鐵第2杯9元。（圖／業者提供）
▲全家至10月1日前，大杯單品美式、拿鐵第2杯9元。（圖／業者提供）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）

▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）
▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）

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