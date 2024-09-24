超商美式、拿鐵買一送一！7-11寄杯咖啡5折　全家優酪乳買一送一

鄰近月底快吃土！各大超商也推出咖啡限定優惠，包括今（24）起萊爾富使用指定支付方式，美式、拿鐵天天買一送一喝，且送的是咖啡兌換券，可寄杯一路喝到年底；7-11在LINE禮物電子票券，有隱藏版寄杯精品美式買一送一；全家便利商店今起記得搶優酪乳買一送一券，還有卡布奇諾特價39元優惠券。
🟡萊爾富
📍門市｜9月18日至12月31日（持聯邦信用卡/金融卡付款，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍COLD STONE複合店｜即日起至12月31日
◾每周一、周三出示OPENPOINT會員，中杯以上冰淇淋買一送一。
📍APP｜9月18日至9月24日
◾精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾好時經典可可7杯370元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜9月18日至10月1日
◾伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1
◾DyDo日式黑咖啡／日式拿鐵350ml第2件10元
📍門市｜9月18日至11月12日
◾西雅圖盒裝全系列任選買1送1，5折（原價150元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即日起至9月24日
◾卡布其諾特價39元，6.5折（原價60元、特價39元）
📍APP優惠趣｜9月24日10:00開搶
◾福樂Q果葡萄奇異果優酪乳買1送1，5折（原價33元、特價14元）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
🔎點此查詢福爾摩沙茶館販售店舖
📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
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📍門市｜9月18日至12月31日（持聯邦信用卡/金融卡付款，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍COLD STONE複合店｜即日起至12月31日
◾每周一、周三出示OPENPOINT會員，中杯以上冰淇淋買一送一。
📍APP｜9月18日至9月24日
◾精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾好時經典可可7杯370元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）
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📍門市｜9月18日至10月1日
◾伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1
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📍門市｜9月18日至11月12日
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◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即日起至9月24日
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◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
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◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
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🟡美廉社
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