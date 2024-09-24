不隨美股走高、台股開盤下跌11點　權值股走低、台積電跌2元

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投資人關注Fed官員談話，美股四大指數昨（23）日全數走高，不過台北股市面臨季線反壓，今（24）日開盤下跌11.74點、來到22273.79點。大盤走低之際，中小型股也同步走低，櫃買指數開盤下跌0.11點、來到267.26點。今日開盤量大強勢個股：南仁湖、偉詮電、其陽、聯鈞、保勝光學；開盤量大弱勢個股：宏致、福裕、中美晶、威盛、世紀鋼。權值股全數走低，台積電開盤下跌2元、來到975元；鴻海開盤下跌1元、來到179元；聯發科開盤下跌10元、來到1135元。市場對美國經濟的健康狀況感到擔憂，而Fed官員的談話也因此牽動市場神經。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（AustanGoolsbee）表示，利率需要「大幅」降低以保護美國就業市場、支撐美國經濟，預估未來一年將有更多次降息。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（RaphaelBostic）同日評論表示，美國經濟的通膨率和失業率接近正常水準，聯準會也需要貨幣政策「正常化」，暗示對未來幾個月快速降息持開放態度。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（NeelKashkari）發文表示，支持今年再降息2碼，支持聯準會上週的降息行動。美國股市昨日全數走高，道瓊指數上漲61.29點或0.15%，收42124.65點；那斯達克指數上漲25.95點或0.14%，收17974.27點；標普500指數上漲16.02點或0.28%，收5718.57點；費半指數上漲25.75點或0.51%，收5025.81點。科技五大天王漲跌互見，Meta上漲0.55%，蘋果下跌0.76%，Alphabet下跌1.06%，微軟下跌0.40%，亞馬遜上漲1.19%。半導體股也漲跌互見，輝達上漲0.22%，美光上漲2.94%，高通上漲1.75%，應用材料上漲0.98%，德儀上漲0.27%，AMD上漲0.51%。台股ADR全數走高，台積電ADR上漲0.39%，日月光ADR上漲1.21%，聯電ADR上漲1.79%，中華電信ADR上漲0.81%。