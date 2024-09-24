柯文哲若被起訴恐拒保？郭正亮揭他下一步：恐有一些政治動作

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，目前台北地檢署仍持續偵辦中，前立委郭正亮表示，「北檢可能就是用圖利罪起訴，只是說柯文哲會不會拒保？可能他是重保，那時候會有一些拉扯，我認為柯文哲搞不好會做一些政治動作都有可能」。郭正亮23日在節目《新聞大白話》表示，除非京華城案有突破性進展，否則柯文哲的新聞一定會越來越少，關注點一定會集中立法院，且現在總預算還被退回，這個議題還有得吵。郭正亮也提到，「民眾黨的基本的主張已經凸顯出來，如果羈押兩個月還是沒查到金流對價，你要不要放人？我也看不出北檢有新的突破」，不過北檢不斷在鞏固圖利的決策事證，因為他們內心一定認為是有貪污的，「辦這種案一定都是想要辦出貪污」。郭正亮認為，這個案子最後就是這樣了，北檢可能就以圖利罪起訴柯文哲，屆時柯文哲就開始準備一審的答辯，「只是說他會不會拒保？可能他是重保，那時候會有一些拉扯，我認為柯文哲搞不好會做一些政治動作都有可能」。