全家人都得糖尿病！三餐最愛吃「2種食物」　醫師愣：罹病率100%

全家人都得糖尿病超可怕！根據衛福部資料顯示，糖尿病是國人十大死因之一，每年都有近萬人因為糖尿病死亡，台灣也以每年2萬5000人的速度持續增加病友，非常驚人。對此，家醫科兼減重專科醫師楊智雯近日就分享案例，有一家人因為三餐偏愛吃炒飯、炒麵，且都會加辣椒以及醬油，導致營養失衡，沒想到竟然全部罹患糖尿病，罹病率達到100%。
全家人都確診糖尿病！三餐愛吃炒飯、炒麵吃出問題
醫師楊智雯近日在臉書提到「台灣60歲的人口當中，每5人就有1人得糖尿病，大約有20%的機率，根據過去診間的經驗，有一家人全家都確診糖尿病，罹病率達到100%」結果仔細詢問這家人的飲食習慣，才發現他們每天三餐都愛吃炒飯、炒麵，而且一定會加辣椒醬跟醬油，並且一人可以連吃三碗才滿足。
楊醫師表示，這樣的吃法一餐攝取的糖分等於10份，他們沒有搭配菜或者蛋白質，血糖瞬間急速上升，加上又只吃大量糖分，很快又感到飢餓再進食，血糖持續的飆高，加上醬料中的鈉含量高，增加脫水風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，這是糖尿病致命的病發症，必須要特別警惕。
高碳水化合物飲食危險！預防胰島素阻抗3招必學
楊智雯解釋，高碳水化合物的飲食法，會引發胰島素阻抗和代謝症候群，導致糖尿病、高血壓、高尿酸與肥胖，大家只要知道如何正確飲食，甚至在糖尿病前期及早發現問題的話，就可以保持身體健康，隨著年齡增長，代謝率下降，飲食不當及缺乏運動，更容易出現胰島素阻抗，不利於血糖調節，進而演變成糖尿病。
那麼如何預防「胰島素阻抗」的發生？楊智雯醫師也提供三個調節胰島素阻抗的方法，民眾也要趕快檢視自己的生活、飲食習慣，千萬不要讓糖尿病症狀找上自己囉！
📍調整飲食：降低精緻碳水化合物攝入，多攝取高纖維食物和健康脂肪
📍增加運動量：運動能提升胰島素敏感性，尤其是重量訓練和有氧運動
📍調節壓力與保持充足睡眠：有效管理壓力、改善睡眠品質有助於胰島素的正常功能
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醫師楊智雯近日在臉書提到「台灣60歲的人口當中，每5人就有1人得糖尿病，大約有20%的機率，根據過去診間的經驗，有一家人全家都確診糖尿病，罹病率達到100%」結果仔細詢問這家人的飲食習慣，才發現他們每天三餐都愛吃炒飯、炒麵，而且一定會加辣椒醬跟醬油，並且一人可以連吃三碗才滿足。
楊醫師表示，這樣的吃法一餐攝取的糖分等於10份，他們沒有搭配菜或者蛋白質，血糖瞬間急速上升，加上又只吃大量糖分，很快又感到飢餓再進食，血糖持續的飆高，加上醬料中的鈉含量高，增加脫水風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，這是糖尿病致命的病發症，必須要特別警惕。
高碳水化合物飲食危險！預防胰島素阻抗3招必學
楊智雯解釋，高碳水化合物的飲食法，會引發胰島素阻抗和代謝症候群，導致糖尿病、高血壓、高尿酸與肥胖，大家只要知道如何正確飲食，甚至在糖尿病前期及早發現問題的話，就可以保持身體健康，隨著年齡增長，代謝率下降，飲食不當及缺乏運動，更容易出現胰島素阻抗，不利於血糖調節，進而演變成糖尿病。
那麼如何預防「胰島素阻抗」的發生？楊智雯醫師也提供三個調節胰島素阻抗的方法，民眾也要趕快檢視自己的生活、飲食習慣，千萬不要讓糖尿病症狀找上自己囉！
📍調整飲食：降低精緻碳水化合物攝入，多攝取高纖維食物和健康脂肪
📍增加運動量：運動能提升胰島素敏感性，尤其是重量訓練和有氧運動
📍調節壓力與保持充足睡眠：有效管理壓力、改善睡眠品質有助於胰島素的正常功能