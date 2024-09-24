全家人都得糖尿病！三餐最愛吃「2種食物」　醫師愣：罹病率100%

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▲醫師分享診間實例，一家人三餐特別愛吃炒飯、炒麵等高碳水化合物的東西，並且搭配醬料食用，最後全家人都得糖尿病。（圖／Pixabay ）

▲糖尿病病例持續增加，醫師呼籲重視飲食與生活習慣，避免發生「胰島素阻抗」的問題。（圖／楊智雯醫師臉書）

全家人都得糖尿病超可怕！根據衛福部資料顯示，糖尿病是國人十大死因之一，每年都有近萬人因為糖尿病死亡，台灣也以每年2萬5000人的速度持續增加病友，非常驚人。對此，家醫科兼減重專科醫師楊智雯近日就分享案例，醫師楊智雯近日在臉書提到「台灣60歲的人口當中，每5人就有1人得糖尿病，大約有20%的機率，根據過去診間的經驗，有一家人全家都確診糖尿病，罹病率達到100%」楊醫師表示，，加上又只吃大量糖分，很快又感到飢餓再進食，血糖持續的飆高，楊智雯解釋，，大家只要知道如何正確飲食，甚至在糖尿病前期及早發現問題的話，就可以保持身體健康，那麼如何預防「胰島素阻抗」的發生？楊智雯醫師也提供三個調節胰島素阻抗的方法，降低精緻碳水化合物攝入，多攝取高纖維食物和健康脂肪運動能提升胰島素敏感性，尤其是重量訓練和有氧運動有效管理壓力、改善睡眠品質有助於胰島素的正常功能