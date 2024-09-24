施景中稱柯文哲拒「打BNT做心電圖」　張啟楷翻貼文打臉：失憶？

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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，台大醫生施景中憶起新冠疫情時，曾流傳打BNT疫苗會引起心肌炎，因此台大想讓學生在施打前、後做心電圖，卻被柯文哲冷回「關我什麼事」。對此，民眾黨立委張啓楷在臉書貼出過去新聞報導指出，提建議做心電圖的是柯文哲，而拒絕方案的是時任指揮中心指揮官陳時中，質疑「你失憶了嗎？」張啟楷23日在臉書發文貼出過去相關報導及臉書貼文，「左圖為施景中醫師於2021年新冠疫情期間，抨擊柯文哲建議打疫苗前作心電圖建議的貼文；右邊，是昨天施景中醫師也是在自己的臉書，說柯文哲當時拒絕，且潑了建議人的冷水」，張啟楷指出，但實際上當時提建議做心電圖的是柯文哲，拒絕的是陳時中，這些都有新聞紀錄，施景中發文已經嚴重扭曲事實、顛倒黑白，更可怕的是執政黨立委王定宇繼續加油添醋，當造謠共犯。張啟楷指出，回顧疫情期間，因為有家長擔心青少年打BNT疫苗會引發心肌炎或有心包膜炎疑慮，當時擔任台北市長的柯文哲就主張施打疫苗前可做心電圖檢查，一方面讓家長安心，一方面要可以藉此讓台灣建立公衛資料，但當時指揮中心指揮官陳時中明確表達不認同，並回應沒有國家這樣做，國內專家也不是很認同」，而施景中也立刻發文跟進陳時中，如今卻反過來造謠，說是柯文哲不願意做，「這是要把柯文哲把死裡打嗎？」張啟楷還原，當時台北市政府與台大醫院合作，找4所男生比較多的學校，做了5800多位檢測，當時就是因為有醫生建議柯文哲，柯文哲認為很好，馬上指揮衛生局與教育局合作，所以柯文哲完全沒有拒絕，5000多個學生都是證人，怎麼可以這樣扭曲事實？你在改變歷史嗎？張啟楷請民眾可以做查證，避免被認知作戰，並拿出施景中2021年的貼文，當時施質疑柯文哲主張先做心電圖的主張，現在反過頭說柯文哲不做，「你是失憶了嗎？」張啟楷表示他對於這樣的指鹿為馬感到震撼與難過，呼籲不管是這位名醫或者王定宇，趕快更正，不要繼續再造謠了，把台灣的良善找回來。