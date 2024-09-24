國道「3死1傷」奪命車禍！2車嚴重追撞　車體扭曲成「廢鐵」

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▲國道1號南下237K處雲林縣虎尾路段，昨（23）晚發生嚴重車禍，2客車發生追撞，車體嚴重扭曲變形，有人當場遭拋飛車外，導致3人失去生命跡象送醫不治，1人骨折。（圖／翻攝畫面）

國道1號南下237K處雲林縣虎尾路段，昨（23）晚發生嚴重車禍，2客車發生追撞，車體嚴重扭曲變形，有人當場遭拋飛車外，導致3人失去生命跡象送醫不治，1人骨折。由於現場凌亂，國道警方只能確認死者及傷者分別乘坐哪一台車，不過駕駛仍待確認，並追查是否涉及酒駕，詳細事故原因待釐清。雲林縣消防局23日晚間10點25分獲報，國道雲林段發生2車追撞事故，緊急派出2輛消防車、4輛救護車，以及13名人員前往救援，消防趕抵現場發現由於撞擊力道之大，導致兩車翻覆，其中一輛轎車幾乎撞成廢鐵，一名女乘客拋飛車外。警消指出，現場共有4名傷患、3人無呼吸心跳、1人骨折，緊急分別送往斗六台大醫院、若瑟醫院、雲基醫院，但仍傷重宣告不治。另一名傷者則是右鎖骨骨折，被送往若瑟醫院救治。經警方初步調查，黑色轎車有23歲邱姓男子及22歲蕭姓男子；50歲廖姓女子及49歲鄭姓男子乘銀色轎車；其中蕭男、鄭男及廖女，當下無生命跡象，送醫不治；邱男則是輕傷右鎖骨骨折，送醫治療暫無生命危險。