麥當勞在越南滑鐵盧！關閉胡志明指標性門市　兩大原因不易經營

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▲越南麥當勞曾推出在地化菜單「河粉口味漢堡」，仍難以打入當地市場。（圖／越南麥當勞）

越南經濟和觀光業近幾年蓬勃發展，跨國企業麥當勞原本希望搭上經濟起飛的順風車，然而進軍第十年，不但未達成開設百家分店的目標，近日還關閉胡志明市的指標門市，引起關注。綜合外國媒體報導，麥當勞在今年9月19日關閉位於胡志明市第一郡的濱城（Ben Thanh）門市。麥當勞2014年2月進軍越南，首家門市位於胡志明市，而濱城門市於2014年5月開幕，是麥當勞在越南的第2家門市。雖然不是首店，但濱城門市因為24小時營業並位於旅客密集的黃金地段，又有部分製作流程以透明廚房方式呈現，還是麥當勞在越南第一家設有外帶專用櫃台的門市，被認為是具指標性的重點門市，作為經營已10年的「元老級店面」，今年面臨倒閉的狀況引發外界輿論。專家認為麥當勞在當地不易生存的主要原因，是麥當勞的餐點較貴及不斷高漲的房租，使得麥當勞拓展越南市場之路越來越困難。麥當勞當年進軍越南時，曾說10年內要開100家分店，不過10年後只開了36家，包括經濟重鎮胡志明市18家、首都河內市10家，其餘分布在海防市、平陽省、峴港市、芽莊等地。並且越南是麥當勞事業版圖中門市數量最少的市場，連門市數量排名倒數第2的新加坡都有約140家，相較之下進軍越南的計劃非常不樂觀。然而越南人吃速食的人口比例其實很多，高達45%的受訪民眾表示，他們每天或每週都會吃速食，其中又以18歲至21歲族群為主力消費者，都市和度假勝地的消費意願更高。調查指出，最受越南民眾歡迎的4個速食品牌依序為肯德基（KFC）、Jollibee、Lotteria、麥當勞。肯德基受歡迎的程度是麥當勞的2倍，59.2%的受訪者選擇吃肯德基，僅29.5%的人選擇吃麥當勞。