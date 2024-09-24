吳慷仁傳簽中國公司！曾「反服貿」小粉紅怒酸：還能來撈人民幣？

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳慷仁去年才以電影《富都青年》獲得第60屆金馬獎最佳男主角獎。（圖／資料照）

▲中國網友重提吳慷仁反服貿立場，懷疑他怎麼還有辦法到中國撈金。（圖／微博）

▲吳慷仁曾被拍到現身反服貿示威場地，他本人也針對此事出面回應過。（圖／吳慷仁臉書）

金馬影帝吳慷仁近日爆出簽約中國經紀公司的消息，震驚台灣粉絲。目前吳慷仁尚未出面回應消息真實性，但他昨（23）日被直擊在松山機場搭機前往上海，兩岸網友也開始留言討論，不少人支持吳慷仁追尋更好的出路，但也有中國網友挖出吳慷仁過去「反服貿」的言論，忍不住留言吐槽：「反服貿的時候他就跳很高了不是嗎？這還能來撈rmb（人民幣）？」對吳慷仁轉到大陸發展似乎也不看好。吳慷仁22日被爆將簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，成為趙又廷、馬思純、陳昊森的同門，但目前消息未得到證實。昨日吳慷仁則被拍到現身松山機場的貴賓室，搭機飛往上海，是否是為了簽約一事目前不得而知，但吳慷仁過去形象愛台，曾拍攝過原住民歷史有關的電視劇《斯卡羅》，是台灣演藝圈的男演員典範，轉投中國懷抱的傳聞讓大批台灣粉絲大喊無法接受。不只台粉，現在就連中國網友也開始熱議此事，質疑吳慷仁的政治立場真的適合到中國拍戲嗎，「他獨的還不明顯啊」、「他不是立場有問題嗎」、「反服貿的時候他就跳很高了不是嗎？這還能來撈rmb（人民幣）」、「為了錢，什麼問題都可以談的」。其實吳慷仁過去也曾因為反服貿的言論，影響他接中國的手機品牌代言，立場受到關注已經不是第一次。針對反服貿一事，吳慷仁2014年也曾在臉書發文，直球回應： 「我不是反服貿，我是反政府的黑箱，我反政府的不公。台灣是我們的不是政客的玩具。我們就像是被操弄在掌心的小丑…難道就是所謂的民主？一切都在背後決定我們的生死。我們還要默不吭聲嗎？」關於是否簽約中國經紀公司，吳慷仁日前被採訪時也公開回應：「我應該這麼說，10幾年沒有經紀人的狀態，很單純地做為演員，我也沒有什麼特別想法，也很多大陸、內地的經紀公司有接觸，一直有人寄劇本給我看，我都會看完，彼此也做很多技術上或是創作上的分享，，希望繼續演戲，讓大家可以看到角色多一點，我本人自己少一點。」