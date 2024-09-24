以色列空襲黎巴嫩！美元走穩有撐　新台幣早盤貶續見「32字頭」

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中東衝突持續升高，加上歐元區經濟數據疲軟，歐元表現落後，支撐美元走穩，新台幣兌美元在前一交易日貶破32元整數關卡後，今（24）日早盤也跟著台股開貶，並進一步下探32.071元，貶值3.8分，目前在32.05元震盪整理。外電報導，以色列今天空襲黎巴嫩，目前已累計導致274人死亡，國際金價高檔盤整，一度來到2634美元新高，目前在2630美元震盪整理，而美元指數也在中東衝突持續升高，加上歐元區民間部門經濟出現3月以來的首次萎縮，製造業進一步下滑，加劇市場對於歐元區經濟復甦失去動力的疑慮，歐元表現落後，也支撐美元走穩。亞洲主要貨幣兌美元今日早盤持續偏弱，其中日圓兌美元來到143.885價位附近，韓元也下探1336.9兌1美元，離岸人民幣兌美元亦來到7.0689。至於新台幣兌美元在前一交易日貶破32元整數關卡後，今日早盤也跟著台股開低走低，以32.04元、貶值0.7分開出，隨後進一步下探32.071元，貶值3.8分，目前在32.05元盤整。