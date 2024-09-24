再轟賴清德租補大撒幣！羅智強：掏空住宅基金、擠壓社宅興建

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昨天有藍委揭露，租屋補貼預算近逼興建社宅預算。國民黨立委羅智強今（24）日再轟，賴清德的租金補貼大撒幣政策，淘空住宅基金、擠壓社宅興建，「預算退回剛好而已。」羅智強指出，昨天揭露民進黨政府大撒幣，過去三年租屋補貼發的比興建社宅的工程款還多，造成社宅預算被排擠後，內政部國土署回應聲稱興建社宅、包租代管和租金補貼是互相輔助不衝突。「高額的租金補貼，已經根本性地影響興建社宅和包租代管！」羅智強直言，114年，住宅基金收入共506億，租金補貼專案計畫335億的經費，全數來自於住宅基金，並佔去三分之二的規模。那社宅、包租代管呢？在住宅基金裡，一共只有90.3億。羅智強認為，內政部說租金補貼、社宅和包租代管三者不衝突，但事實上卻是，在住宅基金裡，租金補貼的預算，是社宅加包租代管的3.7倍。偏租金補貼，而廢社宅和包租代管，預算寫的明明白白。羅智強續指，更離譜的是，114年非國庫撥補收入僅101.8億的住宅基金，其實發不起335億的租金補貼。因此要繼續大撒幣，國庫就必須要撥補住宅基金。從111年到114年，撥補金額高達997億。羅智強說，但即使國庫大量撥補，由於租金補貼不斷加碼，這四年短絀預估累計竟高達203.4億。發的多，就要補的多，補不夠，就會短絀。羅智強認為，賴清德的租金補貼大撒幣政策，淘空住宅基金、擠壓社宅興建。民進黨政府預算編的有多誇張，退回，只是剛好而已。