經濟成長率保3望4！勞資看好歲末景氣　企業樂觀度連4升

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景氣持續復甦，經濟成長率「保三望四」，不過通膨物價壓力仍在，對於第四季前景，勞資雙方都看好，尤其企業樂觀度連四升。不過人力銀行提醒，勞方沒有過度樂觀的權利。根據yes123求職網調查發現，與第三季相比，展望第四季景氣，企業樂觀度微幅上揚，即使還有51.2%持平看待，樂觀的比例為37.9%，悲觀的佔10.9%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+27%，去年同期則為+18.5%，相較上一季「淨樂觀比例」是+26%：「樂觀度」連四升，更創下37季的新高。相形之下，對於Q4景氣，上班族比較保守面對！持平看待的有54.3%，樂觀的佔26.9%，悲觀看待的有18.8%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為+8.1%，去年同期則為+0.7%，相較Q3調查為+6.9%：「樂觀度」也連四升，並創下14季的新高。觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，一方面內需廠商業績持續回升，另一方面外銷接單反彈，可惜各行各業仍存在缺工問題，也讓企業擴張腳步受限，因此資方面對未來營運，態度顯得「偏樂觀卻不失保守謹慎」。只是楊宗斌也認為，由於接近「歲末人力盤點」時機，十一月份將邁入「考績評比季」，勞工們紛紛提高職場危機意識；還有持續遭遇通膨壓力，導致生活開銷增加，吃掉薪水漲幅，所以對於第四季景氣，勞方沒有過度樂觀的權利，有時甚至需要「開源節流」來度過財務吃緊的困境。