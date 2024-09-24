藍白聯手退回總預算　郭正亮揭賴清德下一招：這會期波濤洶湧

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立法院20日新會期開議，藍白黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，讓民進黨團怒喊將聲請釋憲。對此，前立委郭正亮認為，退回總預算絕對是合憲，他也預期，賴清德就是喜歡鬥一鬥，說不定後來青鳥又包圍立院，高喊「怎可以不讓預算過關？」郭正亮23日在節目《大新聞大爆卦》指出，說退回總預算違憲，這不可能，這絕對是合憲。「國民黨又沒說不審，退回不是不審，是你要來跟我談嘛！」郭正亮認為，國民黨這個動作是拉到戰略高度，主張對於預算極端不滿，如果付委就散到各委員會，不容易聚焦。郭正亮指出，現在要朝野談判，在野黨一定要聚焦，否則民進黨一定搞「在怎麼野蠻」，如果在野黨沒有列出原則、理由就會受傷。郭正亮也說，賴清德這個人就是喜歡讓子彈飛一飛，大家鬥一鬥，搞不好後面青鳥又會出來，喊「怎可以不讓預算過關？」並包圍立法院，。郭正亮預言，這是一個波濤洶湧的會期。