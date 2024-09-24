北士科賤賣疑柯文哲親自拍板　吳靜怡揭1關鍵：會比京華城案更慘

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭羈押禁見，但媒體今再揭露，柯文哲涉北士科案也有五大疑點，比圖利京華城案更誇張。柯文哲前幕僚、政治評論員吳靜怡酸，「原來柯文哲是習慣自己來的搖擺男子，從管金子到喬案子！」北士科案被質疑透過程序修改後賤租，當時下決定的並非公務員，而是高層，那麼高層是誰？答案似乎揭曉了。吳靜怡指出，媒體指出關鍵的2021年3月3日，柯文哲親自召開會議，沒有錄音、錄影，直接由柯文哲拍板定案，把台北市北投士林科技產業園區一拆為三，T16、T17、18案，將原本僅限生技醫療相關廠商才能投標的規定，修改成「不限產業類別」，這背後到底是因事設人，還是因人設事圖利財團，民眾黨應該要說明清楚。吳靜怡說，柯文哲在北士科案引起討論時，一開始批蔣萬安「不懂」又緊咬著「老公務員」態度相當惡劣，而黃珊珊在今年四月也是頻頻出來辯護，「我想這案子，一定也是黃懂！」目前累積五大案，其中，幾案是不是都透過「搖擺」的標案修正方向，總是這麼巧就剛剛好到柯友友的財團手上呢？從北士科到魚果市場，都要好好調查。吳靜怡表示，柯文哲的記者會就是謊言滿滿的佈道大會，所有「金流」問題全部推給自己50年交情的老同學，洋洋灑灑的寫出自己識人不清，事實上，真正裁決「黨部、競總、木可公關、智庫、基金會」金流的無影手就是柯文哲本尊，整個民眾黨是不是集體裝傻配合演出，為了隱匿案情。吳靜怡指出，柯文哲一邊嫌民眾黨花太多錢，一邊又看豪宅買商辦；一邊批評藍綠跟媒體的關係，一邊又要民眾黨直接對媒體入金；一邊大喊公開透明，一邊喬案又不錄音，京華城案是拿著都委會等機制的皮，刻意包著柯文哲直接下令的行為，但北士科這案子赤裸裸沒有包皮了，只要被查到扣上金流，一定比京華城更慘！