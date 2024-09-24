公車撞死東海女大生　網友怒批行人地獄！盧秀燕今公布5大行動

我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市前晚再度發生公車撞死走在斑馬線行人的意外，造成東海大學女大生一死一傷，台中市長盧秀燕臉書被灌爆，網友痛批行人地獄再現。今天她公開表示對年輕生命逝去的哀痛與不捨，也宣佈召回全市公車駕駛進行安全教育訓練等5項行動，並呼籲所有駕駛人，「下了車我們都是行人，上了車也請把行人當做家人」。台中市前晚再度發生行人斑馬線上被轉彎公車撞死的意外，造成東海大學女生一死一傷，由於台中市長盧秀燕昨天未針對此事有任何發言與行動，憤怒網友灌爆她臉書，怒罵「台中是行人地獄」、「坐公車根本不用請F1車隊」、「市長自己開車或騎機車，坐公車看看」。盧秀燕今（24）日上午主持市政會議時，宣布中市府將採取5項行動，包括：一、重罰巨業客運120萬元。二、要求中市所有客運業者，10天內召回轄內1300名駕駛員，重新進行行車安全教育訓練。三、針對這次事故路口與全市20大易肇事路口重新檢視、強化安全措施。四、研議再提高客運業者重大事故的記點比重，針對情節重大者，不但將扣除補助款，更要收回路權嚴懲。五、行車安全輔助系統，年底前本市公車全面完成安裝，並要求職業駕駛確實遵守交通安全規範，否則將要重罰。盧秀燕說，這次事故，女大生依規定在綠燈時行走斑馬線，公車的行車輔助系統也有亮燈警示，卻因職業駕駛的輕忽，導致憾事發生，造成無辜年輕生命逝去，她感到非常痛心、悲痛與不捨。一直以來不論中央地方，「注重行人安全」都是全國重視的議題，她要呼籲所有駕駛人，下了車我們都是行人，上了車也請把行人當做家人，避免憾事發生。