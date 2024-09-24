史上最嚴打炒房！首購族、小資族轉增貸看這　將來銀正常收件撥款

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中央銀行啟動第7波打炒房，加上銀行因不動產水位滿，限貸、延後撥款，市場擔心衝擊首購族。對此，將來銀行今（24）日表示，無論是首購族或是資金用途非用於投資其他房產的房貸轉增貸族群，申請、撥款均無需排隊，希望以快速的線上房貸服務，讓國人體驗最便利的純網銀服務。將來銀行去年4月開辦房貸業務，主打銀行業界首家全程「零接觸」房貸，因無需另外約定時間、地點進行實體簽約對保，相較傳統銀行的紙本申請模式大受歡迎，開辦至今以「申請後最快7天內撥款」的高度彈性服務了逾千名民眾，房貸餘額更快速衝破百億元。將來銀行表示，隨著近期存款資金到位，至年底前提供房貸利率2.4%起、申貸成數最高8成的優惠，將沒有實體分行而節省下來的營運成本回饋給客戶，整體專案額度10億元。目前將來銀行承作雙北、桃園、新竹地區及台中市房貸業務，接下來也會因應民眾需求，陸續開辦台南、高雄地區，建議國人可善用申辦僅需10-20分鐘的全線上房貸，大幅節省跑分行的時間及舟車勞頓，申請核貸後即可配合客戶指定時間撥款，歡迎急需交屋、尚在等待排隊撥款的客戶申請比較。同時，為助國人快速擁有便利且優惠的網路金融服務，年底前將來銀行現有客戶活存加碼為「5萬元以上1.5%金額無上限、5萬元內利率1%」，相較市場常見活存方案約0.705%極具利率競爭力，且與部分數位帳戶相比，則無需執行任何繁複任務即可獲得額度無上限、利息無上限的高利回饋，特別適合作為數位金融帳戶首選，長期穩健地讓財富增值。將來銀行為台灣3家純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建，以金融與科技的專業，讓跟錢有關的事變簡單。