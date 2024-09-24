洛磯明星外野手Blackmon將引退！曾獲打擊王　上週對道奇才炸2轟

MLB美國職棒生涯曾4度入選全明星賽的洛磯明星外野手Charlie Blackmon，今天在社群媒體《X》上宣布，自己將在本賽季結束後退休，也確定將結束個人長達14年的職業生涯。而Blackmon生涯曾在2017年拿下國聯打擊王，上週他才在與道奇的系列戰上敲出2轟，看似仍有一定身手，但仍選擇急流勇退，對此他則表示：「我已經不再覺得自己像是個孩子了，我的觀點有所改變了。」
上週對道奇才炸裂2轟 落磯球星Blackmon將退休
洛磯上週前往洛杉磯，展開與道奇隊的3連戰交手，Charlie Blackmon在前2戰發揮得不錯，2戰下來累積敲出3支安打，包含炸裂2轟，也進帳3分打點。本季Blackmon則是替洛磯出賽118場，交出11轟、48分打點，打擊率0.249的表現，整體攻擊指數OPS則為0.718。
而根據大聯盟官網記者Thomas Harding報導，Charlie Blackmon自從在2008年選秀會上第二輪被洛磯選中之後，就未曾離開過球隊，生涯至今共在大聯盟賽場上奮戰14年，過程中替洛磯也可說是締造了許多汗馬功勞。
Blackmon曾在2017年奪打擊王 生涯4度入選明星賽
綜觀Blackmon的職棒生涯，他曾在2017年賽季以單季高達0.331的打擊率，順利榮獲國聯打擊王，該年Blackmon繳出37轟、104分打點成績，更打出14支三壘安打，是該年全大聯盟最多，生涯並共4度入選全明星賽，也曾2度獲得銀棒獎肯定。
Charlie Blackmon稍早也親自在社群媒體上發文，並寫下：「小時候打球是因為熱愛這項運動，彷彿其他一切事情都不重要，我現依然在用這種方式打球，但我已經不再覺得自己像是個孩子了，我的觀點改變了。」
「我很幸運能夠在職業生涯上，把丹佛和科羅拉多當作我的家。我很感謝這支球隊一路以來對我的支持，還有我的隊友們，最重要是支持洛磯隊的球迷們。我懷著感恩的心，帶著職業生涯中的無數回憶，我選擇了一條新的道路。」Charlie Blackmon如此寫下。
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洛磯上週前往洛杉磯，展開與道奇隊的3連戰交手，Charlie Blackmon在前2戰發揮得不錯，2戰下來累積敲出3支安打，包含炸裂2轟，也進帳3分打點。本季Blackmon則是替洛磯出賽118場，交出11轟、48分打點，打擊率0.249的表現，整體攻擊指數OPS則為0.718。
而根據大聯盟官網記者Thomas Harding報導，Charlie Blackmon自從在2008年選秀會上第二輪被洛磯選中之後，就未曾離開過球隊，生涯至今共在大聯盟賽場上奮戰14年，過程中替洛磯也可說是締造了許多汗馬功勞。
Blackmon曾在2017年奪打擊王 生涯4度入選明星賽
綜觀Blackmon的職棒生涯，他曾在2017年賽季以單季高達0.331的打擊率，順利榮獲國聯打擊王，該年Blackmon繳出37轟、104分打點成績，更打出14支三壘安打，是該年全大聯盟最多，生涯並共4度入選全明星賽，也曾2度獲得銀棒獎肯定。
Charlie Blackmon稍早也親自在社群媒體上發文，並寫下：「小時候打球是因為熱愛這項運動，彷彿其他一切事情都不重要，我現依然在用這種方式打球，但我已經不再覺得自己像是個孩子了，我的觀點改變了。」
「我很幸運能夠在職業生涯上，把丹佛和科羅拉多當作我的家。我很感謝這支球隊一路以來對我的支持，還有我的隊友們，最重要是支持洛磯隊的球迷們。我懷著感恩的心，帶著職業生涯中的無數回憶，我選擇了一條新的道路。」Charlie Blackmon如此寫下。