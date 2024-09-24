洛磯明星外野手Blackmon將引退！曾獲打擊王　上週對道奇才炸2轟

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒生涯曾4度入選全明星賽的洛磯明星外野手Charlie Blackmon，今天在社群媒體《X》上宣布，自己將在本賽季結束後退休，也確定將結束個人長達14年的職業生涯。對此他則表示：「我已經不再覺得自己像是個孩子了，我的觀點有所改變了。」洛磯上週前往洛杉磯，展開與道奇隊的3連戰交手，Charlie Blackmon在前2戰發揮得不錯，2戰下來累積敲出3支安打，包含炸裂2轟，也進帳3分打點。而根據大聯盟官網記者Thomas Harding報導，Charlie Blackmon自從在2008年選秀會上第二輪被洛磯選中之後，就未曾離開過球隊，綜觀Blackmon的職棒生涯，該年Blackmon繳出37轟、104分打點成績，更打出14支三壘安打，是該年全大聯盟最多，生涯並共4度入選全明星賽，也曾2度獲得銀棒獎肯定。Charlie Blackmon稍早也親自在社群媒體上發文，並寫下：「小時候打球是因為熱愛這項運動，彷彿其他一切事情都不重要，「我很幸運能夠在職業生涯上，把丹佛和科羅拉多當作我的家。我很感謝這支球隊一路以來對我的支持，還有我的隊友們，最重要是支持洛磯隊的球迷們。」Charlie Blackmon如此寫下。