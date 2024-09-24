NBA無忠誠？Derrick Rose被灰熊裁掉　今年4月才說新賽季將會留下

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「飆風玫瑰」Derrick Rose過去是MVP身手，現在只能成為浪人。（圖／美聯社／達志影像）

「飆風玫瑰」Derrick Rose被裁掉！根據《The Athletic》知名記者Shams Charania今（24）日報導，Rose於2023年以自由球員身分加盟灰熊隊。他預計下個賽季將進入目前2年總價650萬美元合約的第2年。他上賽季因傷缺席了24場比賽。不過當他加入到這支多名主力球員長期缺陣的陣容中時，他產生了積極的影響，盡量補上Desmond Bane和Ja Morant不在時的後場戰力空缺。Rose在2008年選秀中以狀元秀身份被芝加哥公牛隊選中，並被評為年度最佳新秀，並在為公牛隊效力的第3個賽季獲得了聯盟 MVP。他是3屆NBA全明星球員。雖然包括前十字韌帶撕裂在內的傷病，讓Rose的巔峰提前殞落，但他並未就此喪志，而是成功轉型、並且成為出色的角色球員，成為NBA最激勵人心的故事之一。