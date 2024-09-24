Q4調薪意願12年新高！46%擬祭獎金分紅　逾8成上班族還沒加薪

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你被加薪了嗎？根據人力銀行調查，有62.3%的企業表示，前三季有替員工加薪過，更有64.8%的企業透露，在今年第四季有加薪計畫，也有46.3%的企業表示，在第四季「有」員工分紅或發獎金計畫，不過僅有17.2%的上班族透露，在今年前三季，公司「有替」自己加薪過，這比例仍高於去年同期。針對2024年「前三季」的薪資水準，yes123求職網統計，合計有62.3%的企業表示，「有替」員工加薪過，其中情況又分成：「有，但屬於績效加薪」佔了43.5%；「有，而且是全面加薪」則佔18.8%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。整體比例高於去年同期的56.9%，以及前年的56.8%，雖然創五年新高，但仍不如2019年前三季調查的69.1%。對於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網的調查顯示，合計有64.8%的企業透露，在今年第四季有加薪計畫，而且又分成：44.5%計畫「績效加薪」；僅有20.3%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4.2%。Q4資方預估調薪的比例，明顯多於去年同期的53.6%，更創下12年以來新高。除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查也發現，合計有46.3%的企業表示，在第四季「有」員工分紅或發獎金計畫：其中31.8%為「平均金額沒有比去年同期高」；14.5%為「平均金額比去年同期高」。觀察第四季「分紅或發獎金」比例，也高於去年同期的41.3%，以及前年的39.4%，並創下七年以來新高。反之，再由勞工的角度詢問，調查發現，僅有17.2%的上班族透露，在今年前三季，公司「有替」自己加薪過，不過比例高於去年同期的14.8%。這也代表還有高達82.8%的勞工，在今年1到9月份「沒有」被加薪；這些人更希望在第四季，平均能被調薪3049元，這當中有19.5%的人，甚至期盼月薪能加「5000元(含)以上」。解讀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數；其中加薪意願比較高的資方，應該以缺工中的行業為主。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，也已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動關係」。