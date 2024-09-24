「末日消費」風潮起！年輕人成「比父母更窮一代」　專家提2解方

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▲調查顯示，96%的美國人對當前經濟狀況感到擔憂，超過四分之一的人透過「末日消費」來應對壓力。（圖／資料照片）

▲Apple Pay和Google Pay等電子支付方式雖然方便快速，但也會增加了無意識消費的風險。（圖／美聯社／達志影像）

現今，年輕一代面臨著前所未有的經濟壓力和不確定性，對於許多人來說，買房和為退休儲蓄等傳統的人生里程碑，似乎已遙不可及，使得將金錢花在旅行和奢侈品上的「末日消費」現象逐漸流行於千禧一代和Z世代之間，更使得「第一代將比父母更窮的年輕人」隨之出現。對此，有專家提出了2個方法來改善「末日消費」的行為。根據CNBC報導，部分年輕開始將金錢揮霍在旅行和名牌服裝等奢侈品上，而不是進行儲蓄，這一種現象在社群媒體上被稱為是「末日消費」。報導引述《今日心理學》的說法，「末日消費」是指一個人在對經濟和未來感到悲觀時，無意識地購物來安慰自己。國王商學院金融學高級講師、前銀行家貝克斯特羅姆（Ylva Baeckström）指出，這種情況發生，是因為年輕人長期上網，感覺自己不斷接收到「壞消息」，讓他們感覺世界末日即將來臨。貝克斯特羅姆表示，這種行為「既不健康，又宿命論」，這些年輕人開始將這些不良情緒轉化為不良的消費習慣。事實上，據Intuit Credit Karma於2023年11月對超過1000名美國人進行的調查顯示，96%的美國人對當前經濟狀況感到擔憂，超過四分之一的人透過「末日消費」來應對壓力。但這種現象不僅限於美國。與父母同住的一名28歲哥倫比亞公關人員費爾南德斯（Stefania Troncoso Fernández）坦言，她曾經是一位「末日消費者」，通膨和政治不確定性讓她很難合理化存錢的行為，「我確實知道食物價格每天都在上漲，而在我家，我們無法像一年前那樣吃同樣的食物，因為東西變得越來越貴。」費爾南德斯補充稱，在兩年前，儘管當時收入較現在少，她仍不顧一切地花錢購買衣物和旅行。主要原因是她覺得自己無法負擔買房。她也指出，自己並非唯一一個有「末日消費」習慣的人。「不只是我，這種情況也發生在我周圍的人中。」另一名居住在矽谷的25歲新創公司創辦人戈爾（Daivik Goel）表示，他過去在擔任生物技術公司產品經理時是一名「末日消費者」，他曾大手筆購買名牌衣物、最新的科技產品以及頻繁外出喝酒。他表示，這一習慣來自於對工作的不滿和同儕的壓力，「就像是一種試圖逃避的感覺。」戈爾表示，在矽谷，「末日消費」非常普遍。他指出，人們會買兩三輛全新的車子，「原因是他們知道存錢買房將需要很長的時間，所以他們會選擇花錢在其他物品上。」根據房地產網站Point2於2023年發布的分析，舊金山的房價是美國最高的地區之一。該分析顯示，舊金山62%的房產價格超過100萬美元。不過當戈爾在2023年創辦金融科技公司以來，他的「末日消費」習慣已經「完全消失」，因為他在工作中找到了幸福。「我的整個心態都變了。」據CNBC與Survey Monkey合作進行的《國際財務安全調查》，全球僅有36.5%的成年人認為自己的財務狀況比父母好，而42.8%的人則認為自己實際上比父母差。該調查訪問了全球4342名成年人。貝克斯特羅姆指出，「當前這一代年輕人將成為長期以來第一代比父母更窮的一代。這種感覺讓他們覺得自己永遠無法達成父母的成就。」而「末日消費」讓人在失控的世界產生了掌控感，「但實際情況是，這會讓你在未來失去更多的掌控力，因為如果你選擇存下這些錢並進行投資，或許你最終真的能買到一間房子。」貝克斯特羅姆強調，如果想要克服「末日消費」，就必須了解你與金錢的關係。她稱，與金錢的關係就像與人之間的關係一樣，它始於童年時期，並形成不同類型的依附關係。貝克斯特羅姆表示，「如果你覺得你對金錢有安全的依附關係，那麼你就能對事物做出合理的評估。你會收集資訊並進行評估；但如果關係不安全，或你傾向逃避，那就更有可能陷入不健康的消費行為。」貝克斯特羅姆指出，這些態度源於個人的成長背景，例如他們是否出身富有或貧窮，他們的家庭如何管理金錢，以及誰掌控了金錢。她也坦言，她之所以會被迫進行「末日消費」，部分原因是因為缺乏財務知識，她的父親從小貧窮，沒有人曾經鼓勵她儲蓄。財富管理平台財富累積平台Belong的共同創辦人兼營運長羅森伯格（Samantha Rosenberg）表示，讓交易過程變得更加具體和困難，就能讓人們在「末日消費」時三思而行。羅森伯格解釋，網路購物加劇了「末日消費」的問題，但親自去商店購物可能會避免衝動性消費。例如，選擇商店、前往那裡、親眼評估商品，然後排隊購買，這些過程會幫助減緩速度，並更仔細思考購買行為。此外，設置手機銀行通知也會在看到交易授權通過時產生「額外的痛感」。羅森伯格也建議可以重新使用現金，增加付款的痛苦。因為像Apple Pay和Google Pay等無縫支付方式「增加了無意識消費的風險」，且過於快速方便，不僅繞過購買決策過程中與情感相關的部分，也消除了親手交出金錢的痛感。