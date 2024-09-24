教師節優惠2024！全台餐飲、樂園一覽　吃到飽買1送1、火鍋66折

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▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳吃到飽，即日起至9月30日，推出只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折。（圖／六福萬怡提供）

▲「貳陸日全食」半自助式餐廳即日起至9月30日，出示教師證即享午晚餐8.5折。（圖／承億酒店提供）

▲「這一鍋」麻辣火鍋推出持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四平日於16:00前至門殿用餐滿低消，可享「全單66折」優惠。（圖／這一鍋集團提供）

▲「叁加叁」泡椒酸菜魚，活動期間持相關證件消費享「單點全品項66折」優惠。（圖／這一鍋集團提供）

▲「肉次方」為王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，目前全台共6間門店，總是一位難求深受年輕族群歡迎。（圖／王品集團提供）

▲高雄英迪格酒店「Craft 咖啡廳」因應教師節推出限定新品，且即日起至9月28日，四人同行出示教職員證，單筆消費享8折優惠。（圖／高雄英迪格提供）

▲新竹六福村主題樂園推出出示教師證、職員證，教育科系學生出示學生證，本人門票599元優惠。（圖／六福村提供）

▲台北市教師憑識別證或台北市教師會會員卡，可免費進入台北市立動物園。（圖／取自台北市立動物園臉書）

即將迎來9月28日教師節，全台各業者紛紛推出只要秀出教師證，即享有專屬優惠，且不僅有9月28日，而是直接優惠到9月底甚至10月初，像是吃到飽買一送一的優惠，也有火鍋品牌整桌人都享6折折扣，樂園則有教師本人免費入園優惠。《NOWnews今日新聞》整理包含吃到飽的各家餐飲品牌，以及樂園所推出的教師節優惠內容，一文掌握。新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠。為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自即日起至9月30日不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。位於承億酒店26樓的「貳陸日全食」，擁有360度超美的高樓美景，午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，自助餐檯上更有無國界美饌及嚴選當季食材通通都可吃到飽，即日起至9月30日，出示教師證即享午晚餐8.5折，另外，學生證也享同等優惠。思犇牛排目前全台共7間門市，排餐從250元起，就能吃到各式的牛、雞、豬、魚排，甚至香煎大蝦，同時也能享用豐富的沙拉吧、濃湯、多款飲料吃到飽，深受許多小資族、學生族群的喜愛。即日起，旗下共有5間分店一同推出優惠活動，台北店、土城店、板橋店、徐匯店、台南善化店共5間門市限定，推出「謝師月」活動，即日起至9月30日，平日即週一至週五期間，出示教師證，四人（含）以上用餐，其中一份排餐免費（限最低價者免費）。9月感謝祭，旗下5大品牌攜手推出專屬折扣，即日起至10月9日，凡持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四，到這一鍋集團旗下品牌餐廳用餐，只要一人持證，同桌家人朋友皆可最高「全單66折」專屬優惠。超多大咖韓星來台必吃的「這一鍋」麻辣火鍋，持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四於16:00前至門殿用餐滿低消，即可享「全單66折」優惠，且折扣無上限。台北南港店14:00前入場及台南新光店16:00前入場，持證點任一套餐即可享「66折優惠」；台中麗寶店則推出指定餐點限時加購優惠活動。活動期間內16:00前到店消費，持證即可享「主餐66折」優惠；還推出「初秋季海鮮大賞」，超值加購海鮮只要58元起優惠，秋季海味搶先吃。結合新川台味，融入香、酸、鮮的「叁加叁」泡椒酸菜魚，活動期間持證消費享「單點全品項66折」優惠，包括台式川菜、特色小菜、炸物、甜點、飲品等菜色。以爆汁流心脆皮煎餃聞名的九初，推薦小籠湯包、牛肉麵、滷味等招牌菜色。於活動期間14:00至17:00，持證外帶消費滿66元，即贈送「古早味紅茶或清涼冬瓜露」一杯。10月4日前的平日到王品集團旗下25個品牌消費，包含三大吃到飽品牌，即和牛涮（全台共11家分店）、饗辣和牛麻辣鍋（全台共3家分店）、肉次方（全台共6家分店），憑教職員證、學生證，消費滿額1500元，可現折150元。若出示全家福或朋友合照，消費滿1200元現折100元。因應教師節推出限定新品，包含海鹽奶蓋桂花烏龍 ，售價120元；或者也有海鹽奶蓋桂花烏龍之滿腹墨水組，是墨西哥造型捲餅搭配毛筆造型餅乾、芝麻醬做成，每組200元，每日限量3組。且即日起至9月28日，四人同行出示教職員證，單筆消費享8折優惠，並加贈滿腹墨水飲品組。9月28日當天，凡持教師證或全教總會員卡到摩斯漢堡門市消費可享「9折優惠」！現在還有LINE好友獨享優惠，即日起至9月30日到門市出示活動圖片、或於APP點購，可享榛果風味拿鐵咖啡「兩杯109元」，榛果風味奶茶「第二杯10元」；還有「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」99元、「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」109元。9月30日前推出台北市老師（含台北市境內大學）持教師證或學校識別證，教師本人及親友3人可享免費入園優惠；每週六日及國定假日，另加贈各4項設施「免費遊樂券」，可於編號1至13號、K1及K2遊樂設施，任選4項搭乘，不包括委外經營設施，限當日使用。9月30日前出示教師證、職員證，教育科系學生出示學生證，於六福村現場購票，本人門票599元優惠，同行親友799元優惠（最多3位）。9月30日前推出「麗寶軍教月」優惠活動，現任教師本人出示有效教師證正本，並於現場購票，探索世界、馬拉灣門票本人450元優惠、親友799元優惠（最多 2 人）；天空之夢摩天輪教師本人150元優惠，同行親友250元。9月30日前推出教師節優惠活動，雙人同行，於劍湖山現場購票，其中1人出示本人教師證或活動期間內有效教師任職證明，即可享有「雙人999元」優惠；平均一人只要450元，比原價省549元。9月30日前，購票出示教師本人有效教師證或台北市教師會會員卡，可享全票9折優惠，每人限購4張，至少有一位教師同行。9月29日前提供台北市所屬公私立各級學校之教師，憑識別證或台北市教師會會員卡，可免費入園參觀。9月份的週六及週日，臺北市教師本人持證於至售票處劃位，即可免費觀賞立體劇場影片。天文館立體劇場9月有多部不同類型的精彩影片上映，9:00至16:00每小時一場次，週六加映17:00、18:00與19:00場次。9月30日推出憑教師證即可享「免費入園參觀」優惠，原價門票200元。苗栗巧克力雲莊是位在大湖地區的巧克力觀光工廠，可以認識巧克力的製作過程、體驗手作巧克力。