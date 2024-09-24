佳世達擬收購諾貝兒股權　兩樣情！佳世達走低、諾貝爾一度漲停

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佳世達昨（23）日召開董事會，晚間公告，為強化醫療零售通路市場之布局，公開收購子公司諾貝兒13.95%股權，以諾貝兒昨日收盤價157元計算，公收溢價約11.46%。而今（24）日兩家公司股價呈現兩樣情，佳世達開高走低，最低一度來到37.2元、下跌2.6%；而諾貝兒則一度衝上漲停價172.5元，盤中漲幅逾9%。佳世達在昨日召開董事會，為強化醫療零售通路市場布局，掌握樂齡市場先機，將以每股現金175元收購，此次預定最高收購數量為5220張、約13.95%股權，最低收購數量為1872張、約5%股權。藉由這起公開收購案，雙方資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖。以諾貝兒昨日收盤價157元計算，佳世達此次公開收購價格溢價約11.5%。佳世達表示，本公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於9月24日，公開收購開始日預計不晚於9月25日，若有效應賣股數達最低收購數量及取得公平交易委員會不禁止結合之決定時，本次公開收購即為成就。佳世達董事長陳其宏表示，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業最重要的支柱之一，以明基醫院為醫療服務的領頭羊，再加上醫療器材和醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，為民眾提供活到老更能活得健康的全方位服務。佳世達目前持有諾貝兒股權約26.72%，擬提高持股強化未來布局。諾貝兒主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品銷售及相關諮詢服務，以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，服務據點遍布全台已達94家大型專業連鎖藥局及藥商，有百多位學有專精、平均年資五年以上之專職藥師。收購消息公開後，今日兩家公司股價呈現兩樣情，佳世達開高走低，最低一度來到37.2元、下跌2.6%，失守5日線；而諾貝兒則一度衝上漲停價172.5元，盤中漲幅逾9%。