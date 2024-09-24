漫威《雷霆特攻隊*》預告曝！酷寒戰士、二代黑寡婦領軍正式回歸

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▲漫威《雷霆特攻隊*》這次集結許多英雄和先前的反派，讓許多影迷相當興奮。（圖／marvel.tw IG）

漫威全新英雄電影《雷霆特攻隊*》預計明年4月30日上映，電影預告在23日正式曝光，一開頭就看到飾演二代黑寡婦「葉蓮娜」的佛蘿倫絲普伊，前去探視飾演的「紅色守衛者」阿列克謝的大衛哈伯（David Harbour），揭開故事的序幕。除了這2人以外，還能看到熟悉面孔，就是賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）飾演的「酷寒戰士」，這次電影也集結過去多位曾飾演反派的角色，讓許多粉絲相當期待，他們是否會聯手對付更可怕的大魔王。《雷霆特攻隊*》預告看到，葉蓮娜找上阿列克謝談論近況，透露「我覺得我不太正常」，除了英雄心境上的變化，在畫面中也可以看到多段打鬥戲，懷特羅素（Wyatt Russell）飾演的「美國特工」、漢娜約翰卡門（Hannah John-Kamen）飾演的「幽靈」、歐嘉柯瑞蘭寇（Olga Kurylenko）飾演的「模仿大師」都出現在其中。雖然路易斯普曼（Lewis Pullman）飾演的「鮑伯」，在預告中沒有被揭露真實身分，不過外媒猜測，他這次飾演的應該是「哨兵」。這次英雄和反派大集結，讓不少影迷相當期待，「這部有感覺喔，有稍稍回到以前看漫威預告的興奮喔」、「水啊！超期待這部」、「體感有回到以前漫威的感覺」、「這部我等好久，就是為了看這部片而來的」、「有種《美國隊長2》的感覺，感覺可以稍微期待一下，希望不要再讓影迷失望了」、「超期待，漫威版的自殺突擊隊」、「我們就是要看這種槍林彈雨又滿滿衝突的劇情啦。」此外，這次電影英文片名「Thunderbolts*」，台灣翻譯為「雷霆特攻隊*」，都有保留最後的特殊符號。對此，漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）沒有特別解釋含意，但證實該符號就是正式片名的一部分；大衛哈伯日前受訪還說，特殊符號是後來才加上去的，直言「這真的很酷」，不過也沒有多透露內幕，讓許多影迷好奇是否有特殊用意。